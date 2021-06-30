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بالفيديو.. أنور المهدي: هناك استثناءات مؤقتة من لائحة الضوضاء

منذ 29 دقيقة
1519
بالفيديو.. أنور المهدي: هناك استثناءات مؤقتة من لائحة الضوضاء

الرياض (صدى):
أوضح أنور المهدي مسؤول بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اليوم الأربعاء، الأنشطة المستثناة من لائحة الضوضاء.

وقال خلال لقاءه في برنامج " الشارع السعودي " إن هناك استثناءات مؤقتة وتشمل أي نشاط خارج ما حددته اللائحة،.

وأضاف أن النشاط الذي حدد باستثناءات دائمة، هي نشاط الانشاءات والبناء، ولها جدول تصحيحي يسمح لها بتجاوز 10ديسيبل في فترة زمنية لا تتجاوز ساعتين،و5ديسيبل في فترة زمنية لا تتجاوز 8ساعات.

وأشار إلى أن المركز يستقبل في بعض الأوقات أكثر من 100 بلاغ ضوضاء في اليوم الواحد.

وأكد على أن عقوبات التجاوز من 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، وعقوبات عدم الإلتزام بالخطط التصحيحية أو خفض الضوضاء تصل إلى 30 ألف ريال".

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قد أوضحت في وقت سابق، أن اللائحة لا تشمل الضوضاء داخل المباني، والأنشطة العسكرية وصافرات الإنذار، إلى جانب المطارات والسكك الحديدية والأنشطة التشغيلية في الموانئ والاحتفالات الوطنية.

 

وزارة البيئة والمياة
الضوضاء
لائحة الضوضاء
أنور المهدي

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هذا الي ماعنده كلام كل شي فعل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسلط عليهم ويرد كيدهم في نحورهم يارب العالمين
الوايلي
متأكدين من هالارقام ام مجرد ارقام الواقع ..................................

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