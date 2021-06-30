أميرة خالد (صدى):
كشف خبراء، عن نصائح للحصول على بشرة مشرقة ونضرة وذلك بتفادي الأخطاء التي تقع فيها بعض النساء وتضر ببشرتهن.
وأوضح الخبراء، أن غسل الوجه بالماء الساخن، يؤثّر على صحة البشرة؛ لهذا السبب احرصي على تنظيف بشرتكِ فور دخولكِ المنزل، وقومي بغسلها بالمياة المعتدلة، لأنّ المياه الدافئة والباردة تؤدي إلى تهيّج البشرة وتقلل من إشراقتها.
ويؤدي التقلّب أثناء النوم إلى احتكاك البشرة وتهيّجها، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد في المدى البعيد، لذلك من المفضّل أن تعتمدي على غطاء حريريّ "أو من الساتان" للمخدة، تفاديًا لهذه النتائج.