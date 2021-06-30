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دخول ناصر البراق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

منذ ساعة
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دخول ناصر البراق إلى المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

نايف السالم (صدى):
تعرض الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب، لوعكة صحية أدخل على أثرها للمستشفى.

وسبق للدكتور ناصر البراق أن شغل مناصب عدة، منها الملحق الثقافي بجمهورية السودان، والملحق الثقافي بالمملكة المغربية، حيث شهدت فترته بالرباط حراكاً ثقافياً كثيفاً، وقدّم نشاطاً ثقافياً استثنائياً.

وحرص "البراق" حين توليه منصب الملحق الثقافي بسفارة المملكة بالمغرب على تسخير وقته وجهده منذ توليه مهماته للارتقاء بمستوى العمل وتطويره، واستضافة الأدباء والمفكرين المغاربة وعقد اللقاءات والندوات والمحاضرات، إضافة إلى تسهيل الخدمات المقدمة للطالبات والطلاب المبتعثين.

وأكد الكثير من المهتمين، خاصة من الجانب المغربي، في وقت سابق، أن مغادرة "البراق" للمغرب "خسارة ثقافية" ، لما شهدته الملحقية الثقافية في المغرب، خلال فترته كثرة الفعاليات والأنشطة الثقافية، والتواصل الثقافي والاجتماعي مع الشعب المغربي.

 

 

المستشفى
وعكة صحية
ناصر البراق
الملحقية الثقافية بالمغرب

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 629
منذ 15 دقيقة
ميشوف شر وقدامه العافية
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5239
منذ 3 دقائق
الله يشفيه

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه هذا الي ماعنده كلام كل شي فعل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يسلط عليهم ويرد كيدهم في نحورهم يارب العالمين
الوايلي
متأكدين من هالارقام ام مجرد ارقام الواقع ..................................

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