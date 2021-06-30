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ارتفاع أسعار النفط وتوجهه نحو أفضل أداء نصف سنوي

منذ 13 دقيقة
1297
ارتفاع أسعار النفط وتوجهه نحو أفضل أداء نصف سنوي

وكالات (صدى):
يقترب النفط من تسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليص إمدادات السوق قبل اجتماع "أوبك+" الرئيسي الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج.

وزادت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك إلى نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، فيما يتداول برنت فوق 75 دولاراً للبرميل، وأسعار الخامين مرتفعة بأكثر من 50٪ هذا العام.

وفي السياق نفسه، كشف معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع "أوبك+" المقرر يوم الخميس.

 

 

أسعار النفط
أوبك
خام برنت
العقود الآجلة
خام تكساس

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. التهور مصيبه...
ابو محمد 😎 ✍️
؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما يليق ، والآن يبررون لأنفسهم ..!!؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ تصحيح : ؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما لايليق ، والآن...
faeiz1122
مادمر البلد غير هالمخالفين وياليت يشنون هجمه على كل المخالفين وينظفون البلد منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اذا وقفت على الإقاله زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. اسبوع ماهو كثير .. .. اصبروا واحتسبوا ، إن الله مع الصابرين ..

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