ارتفاع أسعار النفط وتوجهه نحو أفضل أداء نصف سنوي

وكالات (صدى):
يقترب النفط من تسجيل أفضل أداء نصف سنوي منذ عام 2009، حيث أدى الانتعاش من الوباء إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليص إمدادات السوق قبل اجتماع "أوبك+" الرئيسي الذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة في الإنتاج.
وزادت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك إلى نحو 74 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، فيما يتداول برنت فوق 75 دولاراً للبرميل، وأسعار الخامين مرتفعة بأكثر من 50٪ هذا العام.
وفي السياق نفسه، كشف معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 8.15 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما زاد من المعنويات الإيجابية قبل اجتماع "أوبك+" المقرر يوم الخميس.