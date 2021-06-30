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فتاة تكتشف وجود عصا سوشي في أنفها بعد أيام من شجارها مع شقيقتها

منذ ساعة
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فتاة تكتشف وجود عصا سوشي في أنفها بعد أيام من شجارها مع شقيقتها

تايبيه (صدى):
عانت فتاة في تايوان من وجود بقايا عيدان خشبية "عصا سوشي" في أنفها لمدة أسبوع كامل؛ بعد شجار مع شقيقتها، دون معرفتها أن القطعة الخشبية في جسدها طوال هذه المدة.

وكشفت الفتاة إنها تعاني من ألم ونزيف خفيف في الأنف، لافتة إلى إن شقيقتها هاجمتها بعصي تناول طعام مصنوعة من الخشب في أثناء تواجدها على مائدة العشاء؛ حيث عانت من نزيف خفيف في الأنف وتورم في عينها اليسرى بعد الهجوم.

وأشارت إلى أن الأطباء رأوا حينها أن لديها اثنين من الورم الصغير تحت العين، ولكن الأشعة السينية لم تظهر أي شيء غير عادي، ومع ذلك ، بعد أسبوع ، بدأت تشك في أن إصابتها كانت أخطر مما تبدو؛ لتلاحظ أن بعض أجزاء عيدان تناول الطعام التي استخدمت في الهجوم مفقودة.

وقالت أنها عندما نظرت في المرآة، اعتقدت أنها تستطيع رؤية جسم رمادي في أنفها، ثم قام طبيب بفحص الجزء الداخلي من أنفها ورأى قطعًا من عيدان الطعام تخترق الحاجز الأنفي، أو الجدار الفاصل بين الممر الأنفي؛ لتجري عملية جراحية لإزالة الأخشاب التي يبلغ طولها حوالي 3.5 سم، و5 سم، ولم تعاني من أي مضاعفات جراحية.

فتاة
تايوان
شجار
عصا سوشي

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غييييوووورررر
اللهم إحفظ علينا ديننا وأمننا وولاة أمرنا واحفظ ابناءنا وبناتنا من كل شر اللهم إحفظ مجتمعنا من الفساد والمجون والإختلاط والإنحلال اللهم من أراد...
خالد
يأخي شكلك مستحي من هويتك وعادات أجدادك معلومة:: الفرنسيين يقولون (( الو ))
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
غييييوووورررر
الاحظ كل حقير وضيع يريد الظهور يبدأ الطعن في الاسلام وتشاريعه ورموزه
نايف الشمري
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي

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