فتاة تكتشف وجود عصا سوشي في أنفها بعد أيام من شجارها مع شقيقتها

تايبيه (صدى):
عانت فتاة في تايوان من وجود بقايا عيدان خشبية "عصا سوشي" في أنفها لمدة أسبوع كامل؛ بعد شجار مع شقيقتها، دون معرفتها أن القطعة الخشبية في جسدها طوال هذه المدة.
وكشفت الفتاة إنها تعاني من ألم ونزيف خفيف في الأنف، لافتة إلى إن شقيقتها هاجمتها بعصي تناول طعام مصنوعة من الخشب في أثناء تواجدها على مائدة العشاء؛ حيث عانت من نزيف خفيف في الأنف وتورم في عينها اليسرى بعد الهجوم.
وأشارت إلى أن الأطباء رأوا حينها أن لديها اثنين من الورم الصغير تحت العين، ولكن الأشعة السينية لم تظهر أي شيء غير عادي، ومع ذلك ، بعد أسبوع ، بدأت تشك في أن إصابتها كانت أخطر مما تبدو؛ لتلاحظ أن بعض أجزاء عيدان تناول الطعام التي استخدمت في الهجوم مفقودة.
وقالت أنها عندما نظرت في المرآة، اعتقدت أنها تستطيع رؤية جسم رمادي في أنفها، ثم قام طبيب بفحص الجزء الداخلي من أنفها ورأى قطعًا من عيدان الطعام تخترق الحاجز الأنفي، أو الجدار الفاصل بين الممر الأنفي؛ لتجري عملية جراحية لإزالة الأخشاب التي يبلغ طولها حوالي 3.5 سم، و5 سم، ولم تعاني من أي مضاعفات جراحية.