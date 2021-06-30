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كشتة يعود تاريخها لعام 1404 هـ
منذ 24 دقيقة
431
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. التهور مصيبه...
ابو محمد 😎 ✍️
؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما يليق ، والآن يبررون لأنفسهم ..!!؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ تصحيح : ؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما لايليق ، والآن...
faeiz1122
مادمر البلد غير هالمخالفين وياليت يشنون هجمه على كل المخالفين وينظفون البلد منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اذا وقفت على الإقاله زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. اسبوع ماهو كثير .. .. اصبروا واحتسبوا ، إن الله مع الصابرين ..
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