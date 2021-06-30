باحثة: استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة يقلل الخصوبة

لندن (صدى):
حذرت باحثة بريطانية من خطورة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، لما قد تسببه من أضرار على الصحة.
وقالت "شيريل ليثغوي" الباحثة في مركز "بينيندين هيلث" للرعاية الصحية ببريطانيا، إن معظم الزجاجات البلاستيكية التي نستخدمها يوميا مصنوعة من بلاستيك البولي كربونات.
وأشارت إلى أن بلاستيك "البولي كربونات" تم تصنيعه منذ الخمسينيات من القرن الماضي باستخدام مادة كيميائية صناعية تسمى بيسفينول، موضحة أن بعض الدراسات حذرت من أن مادة BPA يمكن أن تتسرب إلى الأطعمة والمشروبات.
وحذرت من أن هذا يمكن أن يؤثر على إصلاح الخلايا، ونمو الشعر ومستويات الطاقة، ومعدل الخصوبة.