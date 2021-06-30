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باحثة: استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة يقلل الخصوبة

منذ 46 دقيقة
1507
باحثة: استخدام الزجاجات البلاستيكية أكثر من مرة يقلل الخصوبة

لندن (صدى):
حذرت باحثة بريطانية من خطورة استخدام زجاجات المياه البلاستيكية أكثر من مرة، لما قد تسببه من أضرار على الصحة.

وقالت "شيريل ليثغوي" الباحثة في مركز "بينيندين هيلث" للرعاية الصحية ببريطانيا، إن معظم الزجاجات البلاستيكية التي نستخدمها يوميا مصنوعة من بلاستيك البولي كربونات.

وأشارت إلى أن بلاستيك "البولي كربونات" تم تصنيعه منذ الخمسينيات من القرن الماضي باستخدام مادة كيميائية صناعية تسمى بيسفينول، موضحة أن بعض الدراسات حذرت من أن مادة BPA يمكن أن تتسرب إلى الأطعمة والمشروبات.

وحذرت من أن هذا يمكن أن يؤثر على إصلاح الخلايا، ونمو الشعر ومستويات الطاقة، ومعدل الخصوبة.

الصحة
المياه
زجاجات
البلاستيكية

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أحدث التعليقات

محمد
البنت بالغرب اذا وصل عمرها 20سنة ولازالت بكر بدون صديق يعتبرونها معقدة حسبي الله عليهم وعلى ثقافتهم الوسخة
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. التهور مصيبه...
ابو محمد 😎 ✍️
؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما يليق ، والآن يبررون لأنفسهم ..!!؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ تصحيح : ؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما لايليق ، والآن...
faeiz1122
مادمر البلد غير هالمخالفين وياليت يشنون هجمه على كل المخالفين وينظفون البلد منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اذا وقفت على الإقاله زين ..

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