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ماجد قاروب: يجب مقاضاة الإعلامي وضيوفه حال التشكيك في "ذمة الحَكم"

منذ ساعة
1662
ماجد قاروب: يجب مقاضاة الإعلامي وضيوفه حال التشكيك في "ذمة الحَكم"

ماجد محمد (صدى):
طالب المحامي ماجد قاروب، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي برنامج رياضي، يتطاول على الحكام أو يشكك في ذمتهم.

وقال قاروب: "يجب على القناة فصل المذيع الذي يجر المحلل الرياضي إلى هذه المساحة لزيادة الإقبال على البرنامج، ويجب منعه من الظهور في أي شيء متعلق بالرياضة".

وأضاف: "أطلب من كل متضرر أن يكون له موقف صارم، وعلى الجميع التصدي لهذا الأمر لان البرامج الرياضية خرجت عن حدودها".

وأوضح أنه يمكن لأي متضرر أن يقدم شكوى للشرطة باسم البرنامج والكلام الذي قيل في حقه، مشددا على أنه لا يجوز التشكيك في النزاهة، قائلا: "خطأ الحكم جزء من اللعبة".

الحكام
الاعلام
ماجد قاروب
المحلل الرياضي

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويحسن عزاء من فقده .. آمين .. .. التهور مصيبه...
ابو محمد 😎 ✍️
؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما يليق ، والآن يبررون لأنفسهم ..!!؟؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ تصحيح : ؟؟ .. وين اتهاماتهم للمسلمين بما لايليق ، والآن...
faeiz1122
مادمر البلد غير هالمخالفين وياليت يشنون هجمه على كل المخالفين وينظفون البلد منهم
ابو محمد 😎 ✍️
اذا وقفت على الإقاله زين ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين .. اسبوع ماهو كثير .. .. اصبروا واحتسبوا ، إن الله مع الصابرين ..

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