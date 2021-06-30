ماجد قاروب: يجب مقاضاة الإعلامي وضيوفه حال التشكيك في "ذمة الحَكم"

ماجد محمد (صدى):
طالب المحامي ماجد قاروب، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تجاه أي برنامج رياضي، يتطاول على الحكام أو يشكك في ذمتهم.
وقال قاروب: "يجب على القناة فصل المذيع الذي يجر المحلل الرياضي إلى هذه المساحة لزيادة الإقبال على البرنامج، ويجب منعه من الظهور في أي شيء متعلق بالرياضة".
وأضاف: "أطلب من كل متضرر أن يكون له موقف صارم، وعلى الجميع التصدي لهذا الأمر لان البرامج الرياضية خرجت عن حدودها".
وأوضح أنه يمكن لأي متضرر أن يقدم شكوى للشرطة باسم البرنامج والكلام الذي قيل في حقه، مشددا على أنه لا يجوز التشكيك في النزاهة، قائلا: "خطأ الحكم جزء من اللعبة".