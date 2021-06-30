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بغلف لامرابط: ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا

منذ 16 دقيقة
1446
بغلف لامرابط: ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا

ماجد محمد (صدى):
ودع العضو الذهبي في نادي النصر عبدالعزيز أحمد بغلف، اليوم الأربعاء، لاعب النصر نور الدين أمرابط، وذلك في أعقاب أنباء حول رحيله عن الفريق.

ولم يخرج أي شيء رسمي بشأن استمرار امرابط في صفوف النصر من عدمه، والذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل مع إدارة ناديه إلى اتفاق لتجديد العقد.

ونشر بغلف صورة له مع اللاعب المغربي، والتي ظهر خلالها محضتنه، معلقا بقوله: "شكراً من القلب على كل ماقدمت، ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا، وداعا امرابط".

وحتى الآن لم يعلن النصر أي شيء حول مستقبل اللاعب المغربي، الذي يرغب في البقاء بحثًا عن الاستقرار.

نادي النصر
النصر
امرابط
بغلف

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
واذا بنشر الكفر تسوي نفس الحركة
ابو عمار
ههههههههههههههه مسكينه تزحلقت
ابو عمار
ههههههههههههه خوافه
زائر
ونت اللي بتدفع من جيبك وش دخلك هذا عالمي وش دراك ان عليه ديون
ابو عمار
ههههههههههههههههههه

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