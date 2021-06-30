أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.46399، العملة مقابل الريال الواحد 0.22401
- الدولار: 3.75034، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664
- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943
- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72726
- دينار أردني: 5.28969، مقابل الريال الواحد 0.18905
- دينار كويتي: 12.45446 مقابل الريال الواحد 0.08029
- دينار بحريني: 9.94946، مقابل الريال الواحد 0.10051
- الريال القطري: 1.03003، مقابل الريال الواحد 0.97085
-الدرهم المغربي: 0.42098 مقابل الريال الواحد 2.37525
- الجنيه المصري: 0.23948، مقابل الريال الواحد 4.17573