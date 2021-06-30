نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

منذ 11 دقيقة
1245
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.46399، العملة مقابل الريال الواحد 0.22401

- الدولار: 3.75034، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943

- ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72726

- دينار أردني: 5.28969، مقابل الريال الواحد 0.18905

- دينار كويتي: 12.45446 مقابل الريال الواحد 0.08029

- دينار بحريني: 9.94946، مقابل الريال الواحد 0.10051

- الريال القطري: 1.03003، مقابل الريال الواحد 0.97085

-الدرهم المغربي: 0.42098 مقابل الريال الواحد 2.37525

- الجنيه المصري: 0.23948، مقابل الريال الواحد 4.17573

المملكة
الدولار
الريال
العملات
اسعار العملات

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه مسكينه تزحلقت
ابو عمار
ههههههههههههه خوافه
زائر
ونت اللي بتدفع من جيبك وش دخلك هذا عالمي وش دراك ان عليه ديون
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
امحق شرح ومعلومه

أخر الأخبار

بغلف لامرابط: ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا
بغلف لامرابط: ستبقى ذكرى جميلة في قلوبنا
منذ 3 دقائق 1067
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء
أسعار العملات مقابل الريال اليوم الأربعاء
منذ 11 دقيقة 1245
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 19 دقيقة 1343
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ 24 دقيقة 1270
تركي آل شيخ يعلن تفاصيل أضخم عمل درامي من تأليفه
تركي آل شيخ يعلن تفاصيل أضخم عمل درامي من تأليفه
منذ 33 دقيقة 553
فيديو.. أمينة العلي تتلقى هدية بكرة إبل من رجل أعمال: "الوعد بالصياهد"
فيديو.. أمينة العلي تتلقى هدية بكرة إبل من رجل أعمال: "الوعد بالصياهد"
منذ 41 دقيقة 384
بعد شهر من السماح بالسفر الدولي.. أكثر 3 وجهات للخطوط السعودية
بعد شهر من السماح بالسفر الدولي.. أكثر 3 وجهات للخطوط السعودية
منذ 55 دقيقة 1802
وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بمجموعة "بن شيهون"
وظائف لحملة الثانوية العامة فأعلى بمجموعة "بن شيهون"
منذ ساعة 1794
عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
منذ ساعة 2060
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
منذ ساعة 4290