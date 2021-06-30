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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

منذ 24 دقيقة
1270
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كما يستمر الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الرياض
امطار
المملكة
الطقس
الارصاد

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههه مسكينه تزحلقت
ابو عمار
ههههههههههههه خوافه
زائر
ونت اللي بتدفع من جيبك وش دخلك هذا عالمي وش دراك ان عليه ديون
ابو عمار
ههههههههههههههههههه
ابو عمار
امحق شرح ومعلومه

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