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تركي آل شيخ يعلن تفاصيل أضخم عمل درامي من تأليفه

منذ 46 دقيقة
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تركي آل شيخ يعلن تفاصيل أضخم عمل درامي من تأليفه

الرياض (صدى):
كشف معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل أضخم عمل درامي من تأليفه، بعنوان "الثمانية".

وأوضح آل الشيخ أنه تم البدء في تصوير أول مشاهد مسلسل "الثمانية"، قائلا: "أحب أن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي، حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل و بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت أحولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة".

وأشار إلى أنه اختار المخرج أحمد مدحت، بعد أن شاهد له عدة أعمال، قائلا: "عندما كنت في أمريكا بولاية نيويورك طلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور".

وتابع: "بدأنا في اختيار العناصر، ووقع اختياري علي النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم ، غادة عادل ، محمود البزاوي ، ريم مصطفي ، محمود علاء، ومنذر رياحنة، مصطفى البنا و عدد كبير من النجوم العرب والعالميين".

وأضاف: "في إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة، و حتي نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت أن اعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوى عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي Tómas Örn Tómasson الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic, كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في اعمال مثل فيلميGodzila , Aquaman".

وأوضح أنه استعان أيضا بالسيناريست عمرو سمير عاطف، لمساعدته في الانتهاء من السيناريو وكتابة الحوار باللهجة المصرية.

ولفت آل الشيخ إلى أن المسلسل سيعرض على قنوات "أم بي سي" و منصة شاهد.

الهيئة العامة للترفيه
تركي ال الشيخ
عمل درامي

التعليقات

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
واذا بنشر الكفر تسوي نفس الحركة
ابو عمار
ههههههههههههههه مسكينه تزحلقت
ابو عمار
ههههههههههههه خوافه
زائر
ونت اللي بتدفع من جيبك وش دخلك هذا عالمي وش دراك ان عليه ديون
ابو عمار
ههههههههههههههههههه

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