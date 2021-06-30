فيديو.. أمينة العلي تتلقى هدية بكرة إبل من رجل أعمال: "الوعد بالصياهد"

متابعة أميرة خالد (صدى):
تلقت الممثلة أمينة العلي هدية "بكرة إبل" من رجل الأعمال "أبو تركي"، موضحة أنها أصبحت متحمسة للمشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل.
وأوضحت العلي أن تلك الهدية جاءت بعد إعلان رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عن استحداث شوط خاص للنساء الراغبات بالمشاركة في مهرجان الإبل في نسخته السادسة.
ووجهت الشكر لابن حثلين على دعمه وحرصه على تلبية رغبات النساء في هذا المجال، كما وجهت الشكر لرجل الأعمال أبو تركي.
وقالت أمينة العلي: "كنت متحمسة في البداية والحين الأرض ما تسعني، والوعد في الصياهد".
وينطلق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة، في 1 ديسمبر المقبل، في ميدان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد، شمال شرقي الرياض.