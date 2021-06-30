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فؤاد أنور : سجدت شكراً لله لعدم قيام الشباب والنصر بعمل حفل إعتزال لي
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أحدث التعليقات
ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كويس انك اللي راكبه على ضهره
انا انا
كان متدين وانتكس واصبح ليبرالي ..نسال الله الثبات على الحق
أبو مشعل
وزعلان من السلام عليكم !! لاحول ولاقوة الا بالله .
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
فتشو عن الرعاه لان اغلبهم من اثيوبيا ومخالفين للنظام
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