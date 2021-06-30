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عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت

منذ 15 دقيقة
1328
عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت

عادل الحربي (صدى):
أكد عبدالله الشريف مدير تحرير جريدة المدينة سابقا، أن عبدالعزيز محمد الرشيدي" الذي طُعن على يد وافد سوري في الكويت، ليس أول سعوديا يستشهد من أجل الكويت.

وقال الشريف: "عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت وأهلها الكرام، قبله كُثر، لأن الكويت في قلب كل سعودي، وأهل الكويت أهلنا".

جاء ذلك تعقيبا على مقطع فيديو لعم الشهيد الرشيدي، والذي نشرته "صدى" في وقت سابق، حيث قال خلاله إن والد المقتول لا يحمل الجنسية الكويتية إلا أن روحه فداء للكويت التي ولد وتربى فيها، كما أنه خدم في وزارة الداخلية، وعمل أبنائه في القطاعات العسكرية، مضيفا أن ذوي الشهيد يستحقون التجنيس.

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المملكة
الكويت
عبدالله الشريف
عبدالعزيز الرشيدي

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههههههههههه كويس انك اللي راكبه على ضهره
انا انا
كان متدين وانتكس واصبح ليبرالي ..نسال الله الثبات على الحق
أبو مشعل
وزعلان من السلام عليكم !! لاحول ولاقوة الا بالله .
ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
فتشو عن الرعاه لان اغلبهم من اثيوبيا ومخالفين للنظام

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