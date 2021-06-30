نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر

منذ 45 دقيقة
1869
1
فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر

الرياض (صدى):
تمكنت قوات الأمن من القبض على أحد مخالفي نظام أمن الحدود، وهو من الجنسية الإثيوبية، أثناء مداهمتها لبيت شعر.

ووثق مقطع فيديو، لحظة ضبط المخالف، رغم محاولته الاختباء داخل حفرة، مستعينا بـ "موكيت" ليتوارى عن الأنظار.

وفي واقعة مماثلة نشرتها "صدى" تمكنت قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة من القبض على أحد مخالفي نظام الإقامة بعدما اختبأ في مشب إحدى الاستراحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أكد في وقت سابق أن تسهيل دخول المخالفين للأنظمة أو إيوائهم أو تشغيلهم جريمة يتم تصنيفها كجريمة كبرى توجب التوقيف وغرامتها تصل إلى مليون ريال فضلًا عن السجن من 5 إلى 15 عامًا.

اقرا أيضا:

بالفيديو.. لحظة القبض على إثيوبي مخالف اختبأ في مشب استراحة

الشرطة
قوات الامن
مخالف
بيت شعر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51020
منذ 5 دقائق
فتشو عن الرعاه لان اغلبهم من اثيوبيا ومخالفين للنظام

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
فتشو عن الرعاه لان اغلبهم من اثيوبيا ومخالفين للنظام
انا
المتلون ماتعرف له طريق.. كان من المتدينين اللي يسميهم الصحوة والان اصبح من اللبراليين..وبكرة مدري وش بيكون .. الله يثبتنا على دينه ولايجعلنا من...
ابو عمار
مجموعه MBC كانت شراكه بين صالح كامل والوليد بن ابراهيم ثم تم شراء حصة صالح كامل لمصلحة الوليد بمبلغ كبير
ابو عمار
ممكن يتم تغيير المستشفى او حتى الدوله

أخر الأخبار

عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
منذ دقيقتين 1041
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
منذ 27 دقيقة 2139
فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر
فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر
منذ 45 دقيقة 1869
مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"
مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"
منذ ساعة 2063
مستشفى قوى الأمن بالرياض يوفر 4 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق
مستشفى قوى الأمن بالرياض يوفر 4 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق
منذ ساعة 1543
فهد الروقي : النصر عليه ديون ويتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة
فهد الروقي : النصر عليه ديون ويتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة
منذ ساعة 439
محمد الذايدي : ديون النصر كبيرة حسب كلام الرئيس
محمد الذايدي : ديون النصر كبيرة حسب كلام الرئيس
منذ ساعة 455
بتر قدم مواطن تعرض لحادث أثناء مساعدته لأبطال بالحد الجنوبي
بتر قدم مواطن تعرض لحادث أثناء مساعدته لأبطال بالحد الجنوبي
منذ ساعة 1845
عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده
عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده
منذ ساعة 1839
خالد الشعلان : ما الفائدة من قرارات لجنة الإنضباط إذا لم تتطبق
خالد الشعلان : ما الفائدة من قرارات لجنة الإنضباط إذا لم تتطبق
منذ ساعتين 577