فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر

الرياض (صدى):
تمكنت قوات الأمن من القبض على أحد مخالفي نظام أمن الحدود، وهو من الجنسية الإثيوبية، أثناء مداهمتها لبيت شعر.
ووثق مقطع فيديو، لحظة ضبط المخالف، رغم محاولته الاختباء داخل حفرة، مستعينا بـ "موكيت" ليتوارى عن الأنظار.
وفي واقعة مماثلة نشرتها "صدى" تمكنت قوات الطوارئ الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة من القبض على أحد مخالفي نظام الإقامة بعدما اختبأ في مشب إحدى الاستراحات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات اللازمة.
يذكر أن المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، أكد في وقت سابق أن تسهيل دخول المخالفين للأنظمة أو إيوائهم أو تشغيلهم جريمة يتم تصنيفها كجريمة كبرى توجب التوقيف وغرامتها تصل إلى مليون ريال فضلًا عن السجن من 5 إلى 15 عامًا.
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