نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

منذ ساعة
2058
3
مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"

نايف السالم (صدى):
تحدث الكاتب الصحفي مشاري الذايدي، عن بدايات الصحوة، مؤكدا أنها ليست حكرا على المملكة، بل هي مد اجتاح العالم العربي والإسلامي.

وأوضح الذايدي خلال برنامج "هنا الرياض" أن الصحوة تحولت إلى مشروع اجتماعي في الثمانينيات الميلادية بعد حركة "جهيمان" بقليل.

وأشار إلى أن الصحوة بدأت تتغلغل في المجتمعات شيئا فشيئا، مضيفا: "على سبيل المثال الناس كانت تقول (ِشكرًا) وأصبحت (جزاك الله خيرًا)، وكانوا يقولون (ألو) أصبحت (السلام عليكم)، وغيرها ".

ولفت الذايدي إلى أن الإسلام السياسي بدأ في المملكة بشكله المنظم في آواخر أيام عهد الملك عبد العزيز وبداية عهد الملك سعود -رحمهما الله-.

المملكة
الصحوة
مشاري الذايدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51021
منذ 45 دقيقة
مو كل الناس تقول الو او السلام عليكم بل البعض يقول مرحبا او مراحب او حياك من معي ؟
لللل
لللل عدد التعليقات : 41
منذ 40 دقيقة
السلام عليكم و جزاك الله خيرك
هي دعا لكم
لكن مادام شغال علي وجهك بموس اللحلاقه كيف تفهم
انا
انا عدد التعليقات : 10
منذ 9 دقائق
المتلون ماتعرف له طريق..
كان من المتدينين اللي يسميهم الصحوة والان اصبح من اللبراليين..وبكرة مدري وش بيكون ..
الله يثبتنا على دينه ولايجعلنا من الشامتين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيها
ابو عمار
فتشو عن الرعاه لان اغلبهم من اثيوبيا ومخالفين للنظام
انا
المتلون ماتعرف له طريق.. كان من المتدينين اللي يسميهم الصحوة والان اصبح من اللبراليين..وبكرة مدري وش بيكون .. الله يثبتنا على دينه ولايجعلنا من...
ابو عمار
مجموعه MBC كانت شراكه بين صالح كامل والوليد بن ابراهيم ثم تم شراء حصة صالح كامل لمصلحة الوليد بمبلغ كبير
ابو عمار
ممكن يتم تغيير المستشفى او حتى الدوله

أخر الأخبار

عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
عبدالله الشريف: عبدالعزيز الرشيدي ليس أول سعودي يُستشهد من أجل الكويت
منذ دقيقتين 1041
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
فيديو..الأمير عبدالعزيز بن فهد لخاله الوليد بن إبراهيم: "الله يفكك من ذا إن بي سي"
منذ 27 دقيقة 2127
فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر
فيديو.. لحظة القبض على إثيوبي اختبأ تحت موكيت بيت شعر
منذ 45 دقيقة 1864
مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"
مشاري الذايدي: كان الناس يقولون "ألو" وبعد الصحوة أصبحت "السلام عليكم"
منذ ساعة 2058
مستشفى قوى الأمن بالرياض يوفر 4 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق
مستشفى قوى الأمن بالرياض يوفر 4 وظائف لحملة الدبلوم فما فوق
منذ ساعة 1543
فهد الروقي : النصر عليه ديون ويتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة
فهد الروقي : النصر عليه ديون ويتعاقد مع لاعبين بمبالغ كبيرة
منذ ساعة 439
محمد الذايدي : ديون النصر كبيرة حسب كلام الرئيس
محمد الذايدي : ديون النصر كبيرة حسب كلام الرئيس
منذ ساعة 455
بتر قدم مواطن تعرض لحادث أثناء مساعدته لأبطال بالحد الجنوبي
بتر قدم مواطن تعرض لحادث أثناء مساعدته لأبطال بالحد الجنوبي
منذ ساعة 1845
عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده
عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده
منذ ساعة 1839
خالد الشعلان : ما الفائدة من قرارات لجنة الإنضباط إذا لم تتطبق
خالد الشعلان : ما الفائدة من قرارات لجنة الإنضباط إذا لم تتطبق
منذ ساعتين 577