عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده

طلال الغامدي (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني، بأن النادي الأهلي لا يملك عقود رعاية تجلب لاعبين كبار وأسماء بارزة للفريق.
وقال القرني: "الأهلي لم تُطلق له عهود على الهواء بالدعم، وماجد النفيعي يحارب وحيدا لتسديد كافة الديون المتراكمة بسبب بُعد الداعمين عنه".
وأضاف: "الأهلي يعيش يتميًا، وم يكن كالأندية التي يتم دعمها ويصارع وحيدا كان الله في عون إدارته".
ويسعى رئيس الأهلي ماجد النفيعي لقيادة النادي للخروج من أزماته المالية في الوقت الحالي، وإعداد الفريق للموسم الجديد، من خلال الوفاء بالالتزامات المالية تجاه النادي واستخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تتيح للنادي قيد المحترفين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.