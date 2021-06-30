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عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده

منذ 22 دقيقة
1423
عبدالعزيز القرني: الأهلي "يتيمًا" بلا داعمين والنفيعي يحارب وحده

طلال الغامدي (صدى):
صرح الإعلامي الرياضي عبد العزيز القرني، بأن النادي الأهلي لا يملك عقود رعاية تجلب لاعبين كبار وأسماء بارزة للفريق.

وقال القرني: "الأهلي لم تُطلق له عهود على الهواء بالدعم، وماجد النفيعي يحارب وحيدا لتسديد كافة الديون المتراكمة بسبب بُعد الداعمين عنه".

وأضاف: "الأهلي يعيش يتميًا، وم يكن كالأندية التي يتم دعمها ويصارع وحيدا كان الله في عون إدارته".

ويسعى رئيس الأهلي ماجد النفيعي لقيادة النادي للخروج من أزماته المالية في الوقت الحالي، وإعداد الفريق للموسم الجديد، من خلال الوفاء بالالتزامات المالية تجاه النادي واستخراج شهادة الكفاءة المالية، والتي تتيح للنادي قيد المحترفين الجدد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الاهلي
ماجد النفيعي
عبدالعزيز القرني
المحترفون

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يريدون تدمير البلد عن طريق إفساد الشباب حسبي الله ونعم الوكيل
4lovex2
لا والله إلا رخمه ودبشه يشوف خويه ينذبح قدامه ويسكت
F
ما اتوقع انك ضحكت. هههههههه.. مقالك يدل على ارتبكك
ابو ناصر
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو رياض الحربي
اعمل معروف بالشعب اترك سوريا تعال حل مشكلة البطاله والإسكان والضرايب والبلاوي الي جاية ضد الموظف والمتقاعد وحتى المواطن الضعيف الذي لاله لاقوتن ولاناصر...

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