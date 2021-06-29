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صور..مقربون من أردوغان مخمورين في طائرة خاصة

منذ 51 دقيقة
1839
صور..مقربون من أردوغان مخمورين في طائرة خاصة

أنقرة (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، ظهور سياسي كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعى "إجمين باغيش"، بصحبة صحفي كبير مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهم في طائرة خاصة تحت تأثير المسكر.

ولاقت الصور استنكار الأتراك، خاصة وأن الصحفي المخمور يعمل بجريدة "يني شفق" والتي دائما تتهم الدول العربية بمحاربة الإسلام، وتهاجم الإصلاحات في المملكة.

ورغم تصريح الصحفي المقرب من أردوغان "علي بيرم أوغلو" بأن الصور تعود لعام 2011، إلا أنها لاقت تداولا واسعا في الساعات الماضي، وسط انتقادات عدد من النشطاء.

ولم ينف الصحفي علي بيرم أوغلو حقيقة الصورة، قائلا: "تم التقاط هذه الصورة على متن طائرة تابعة للدولة عندما كان إجمين باغيش كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، عندما كان عائداً من زيارة خارجية رسمية".

تركيا
اردوغان
حزب العدالة والتنمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
حسبي الله ونعم الوكيل يريدون تدمير البلد عن طريق إفساد الشباب حسبي الله ونعم الوكيل
4lovex2
لا والله إلا رخمه ودبشه يشوف خويه ينذبح قدامه ويسكت
F
ما اتوقع انك ضحكت. هههههههه.. مقالك يدل على ارتبكك
ابو ناصر
لا حول ولا قوة الا بالله
ابو رياض الحربي
اعمل معروف بالشعب اترك سوريا تعال حل مشكلة البطاله والإسكان والضرايب والبلاوي الي جاية ضد الموظف والمتقاعد وحتى المواطن الضعيف الذي لاله لاقوتن ولاناصر...

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