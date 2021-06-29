صور..مقربون من أردوغان مخمورين في طائرة خاصة

أنقرة (صدى):
وثقت مجموعة من الصور، ظهور سياسي كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يدعى "إجمين باغيش"، بصحبة صحفي كبير مقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، وهم في طائرة خاصة تحت تأثير المسكر.
ولاقت الصور استنكار الأتراك، خاصة وأن الصحفي المخمور يعمل بجريدة "يني شفق" والتي دائما تتهم الدول العربية بمحاربة الإسلام، وتهاجم الإصلاحات في المملكة.
ورغم تصريح الصحفي المقرب من أردوغان "علي بيرم أوغلو" بأن الصور تعود لعام 2011، إلا أنها لاقت تداولا واسعا في الساعات الماضي، وسط انتقادات عدد من النشطاء.
ولم ينف الصحفي علي بيرم أوغلو حقيقة الصورة، قائلا: "تم التقاط هذه الصورة على متن طائرة تابعة للدولة عندما كان إجمين باغيش كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، عندما كان عائداً من زيارة خارجية رسمية".