نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو.. أخصائي نفسي يكشف عن دواء منتشر يؤدي للشذوذ

منذ 11 دقيقة
1481
فيديو.. أخصائي نفسي يكشف عن دواء منتشر يؤدي للشذوذ

عادل الحربي (صدى):
كشف الدكتور عبدالرحمن الخيران أخصائي نفسي ومعالج سلوكي، عن أشهر الأدوية النفسية المنتشرة التي تسبب الإدمان.

وبدأ الخيران بالحديث عن دواء "ليريكا" الذي يستخدمه مرضى القلق، موضحًا أنه لا يجب استخداما إطلاقا إلا بوصفة من الطبيب بجرعات محددة جدا.

وقال الخيران: "دواء ليريكا من أكثر الأنواع المنتشرة بين فئة الشباب من سن 14 عامًا، والشائع عنه أنه يجلب السعادة ويحسن المزاج، ما قد يؤدي إلى إدمانها".

وأشار إلى أن بعض الشباب يتناولون 5 أقراص من "ليريكا" في اليوم الواحد، وهذه جرعة خطيرة جدًا، لافتا إلى أن إدمان هذه الحبوب يؤثر في السلوك الجنسي لمتناولها، وقد تسبب الشذوذ، وفقا للدراسات الحديثة.

وحذر أيضاء الدكتور عبد الرحمن الخيران من دواء "زينكس"، و"ترمادول"، موضحا أنهما لهما نفس التأثير السابق ذكره، من حيث تحسين المزاج، ولا يجب تناولها إلا بوصف من الطبيب فقط.

الشذوذ
الادمان
أخصائي نفسي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير .. معلومه مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. اسمه ماراثون الطلياان .. حلووو ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا اكيد مع الحراره والضغط يفتح .. ويفوّر بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. تهاوييل ..
نجاة محمد
اهم شئ ان الفديو تسبب بالقبض علي الجاني و ربنا يرحم الجندي و يصبر اهلة لكن ممكن حذفة الان من النت

أخر الأخبار

فيديو.. أخصائي نفسي يكشف عن دواء منتشر يؤدي للشذوذ
فيديو.. أخصائي نفسي يكشف عن دواء منتشر يؤدي للشذوذ
منذ 11 دقيقة 1481
حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"
حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"
منذ 28 دقيقة 416
فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف
فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف
منذ 29 دقيقة 1602
تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي
تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي
منذ ساعة 1742
فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال
فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال
منذ ساعة 1877
وفاة شقيقة الفنانين بدر ومحمد الشعيبي بعد صراع مع المرض
وفاة شقيقة الفنانين بدر ومحمد الشعيبي بعد صراع مع المرض
منذ ساعة 1272
ولي العهد يُطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
ولي العهد يُطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
منذ ساعتين 2248
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ ساعتين 2942
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة المقبلة
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة المقبلة
منذ ساعتين 1826
بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما
بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما
منذ ساعتين 1982