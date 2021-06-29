نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف

منذ 16 دقيقة
1391
فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف

الرياض (صدى):
كشف سعود المصيبيح مسؤول سابق بوزارة الداخلية، عن مرحلة اختراق المتطرفين وزارتي الداخلية والإعلام ومحاولة تعطيلهم بث تصريح للأمير نايف بن عبدالعزيز -رحمه الله- عن جماعة الإخوان.

وقال المسؤول في تصريحات تلفزيونية: "شهدنا اختراق جهات حساسة جدا حتى وزارة الداخلية اختُرقت، وبلغت حينها الأمير نايف بهذه الاختراقات".

وتابع: "مقابلة الأمير نايف مع جريدة السياسة ظلت 3 أيام لم تُبث لانهم حاولوا عدم بثها والأمير وجهني بالاتصال مع وزارة الإعلام ومتابعة الأمر، لأنهم كانوا يدركون خطورة تلك التصريحات".

وأضاف: "نحن الآن أمام مرحلة تنوير عظيمة قادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- عندما قال لا نريد تطرف من جهة ولا انحلال من جهة أخرى".

وكان الأمير نايف كشف الوجه القبيح لجماعة الإخوان في تصريحاته عندما كان وزيرا للداخلية، لصحيفة السياسة، قال فيها: "أقول بحكم مسؤوليتي أن الاخوان المسلمين لما اشتدت عليهم الأمور وعلقت لهم المشانق في دولهم لجأوا إلى المملكة، وتحملتهم وصانتهم وحفظت حياتهم بعد الله وحفظت كرامتهم ومحارمهم وجعلتهم آمنين".

وأضاف الأمير رحمه الله: "اخواننا في الدول العربية الأخرى قبلوا بالوضع وقالوا إنه لا يجب أن يتحركوا من المملكة، استضفناهم وهذا واجب وحسنة بعد بقائهم لسنوات بين ظهرانينا وجدنا أنهم يطلبون العمل فأوجدنا لهم السبل ففيهم مدرسون وعمداء، فتحنا أمامهم أبواب المدارس وفتحنا لهم الجامعات، ولكن للاسف لم ينسوا ارتباطاتهم السابقة فأخذوا يجندون الناس وينشئون التيارات وأصبحوا ضد المملكة والله تعالى يقول “وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان” هذا ما نعرفه لكن في حالهم الوضع مختلف على الاقل كان عليهم ألا يؤذوا المملكة".

وزارة الداخلية
المملكة
الاخوان
الملك سلمان

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا اكيد مع الحراره والضغط يفتح .. ويفوّر بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. تهاوييل ..
نجاة محمد
اهم شئ ان الفديو تسبب بالقبض علي الجاني و ربنا يرحم الجندي و يصبر اهلة لكن ممكن حذفة الان من النت
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. اولاً الله يرحم ميتكم ويحسن عزاكم ، ثانياً نشره للفيديو فيه فايدتين الاولى زيادة...
وافي
مثل تلك المواقف تحتاج الي شجاعة

أخر الأخبار

حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"
حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"
منذ 15 دقيقة 297
فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف
فيديو..مسؤول سابق بالداخلية يكشف محاولة الإخوان لتعطيل بث تصريح الأمير نايف
منذ 16 دقيقة 1391
تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي
تدشين قسم نسائي في كلية الحرم المكي
منذ ساعة 1686
فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال
فيديو.. عقوبات مخالفة لائحة الضوضاء تصل لـ 30 ألف ريال
منذ ساعة 1835
وفاة شقيقة الفنانين بدر ومحمد الشعيبي بعد صراع مع المرض
وفاة شقيقة الفنانين بدر ومحمد الشعيبي بعد صراع مع المرض
منذ ساعة 1167
ولي العهد يُطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
ولي العهد يُطلق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
منذ ساعتين 2210
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
تفاصيل قرارات مجلس الوزراء
منذ ساعتين 2858
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة المقبلة
إغلاق طريق الملك عبدالعزيز بجدة الجمعة المقبلة
منذ ساعتين 1810
بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما
بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما
منذ ساعتين 1967
الاتحاد يتقدم بطلب للنصر من أجل ضم " حمدالله " في صفقة تبادلية
الاتحاد يتقدم بطلب للنصر من أجل ضم " حمدالله " في صفقة تبادلية
منذ ساعتين 2711