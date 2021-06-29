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حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"

منذ 28 دقيقة
416
حسام حبيب يتوعد نضال الأحمدية: "هعرفك يعني إيه مصر"

القاهرة (صدى):
توعد الفنان المصري حسام حبيب، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، بوصفها مُسربة التسجيل الصوتي المنسوب لوالده الذي يتحدث خلاله عن علاقته بزوجته شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في رسالة شديدة اللهجة لنضال الأحمدية: "مصر فيها قانون، وأنا هعرفك يعني إيه مصر واعرفك يعني إيه تخوضي في أعراض مصريين، واوعي تفتكري إني هخاف من استقصاءاتك".

وكانت مكالمة مسربة نُسبت لوالد حسام حبيب، كشفت عن تخطيطه لتزويج نجله حسام من أخرى،بعد الحصول على ثروة شيرين المالية، وهو ما خرج الزوجان لنفي صحته.

وأعلن حسام حبيب في وقت سابق، أنه قطع علاقته مع والده، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتسبب له فيها بأذى، متوعدًا بمحاسبة كل من يحاول في التفريق بينه وبين زوجته شيرين قانونيًا مهما كانت درجة القرابة بينهم.

 

بالفيديو.. حسام حبيب يعلن قطع علاقته مع والده

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير .. معلومه مهمه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. اسمه ماراثون الطلياان .. حلووو ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا اكيد مع الحراره والضغط يفتح .. ويفوّر بعد ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه .. تهاوييل ..
نجاة محمد
اهم شئ ان الفديو تسبب بالقبض علي الجاني و ربنا يرحم الجندي و يصبر اهلة لكن ممكن حذفة الان من النت

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