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بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "

منذ 13 ساعة
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بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "

خاص (صدى):
في أول زيارة له للقاهرة منذ تولي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه، التقى الملك عبد الله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الرئيس المصري ليهنئه بانتخابه رئيسا لمصر.

وتم هذا اللقاء على متن الطائرة الملكية في أرض مطار القاهرة الدولي، أثناء عودة الملك عبدالله من إجازته السنوية في المغرب، وكانت هذه آخر زيارة له للقاهرة قبل وفاته، ولم يغادر بعدها المملكة حتى توفاه الله في صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ.

وتسعد مصر يوم غد بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة التي غيرت مسار الشعب المصري، وبالطبع كانت المملكة أول دولة أعلنت دعمها لمصر إبان تلك المرحلة.

فمصر وهي تحتفل بثورة الثلاثين من يونيو تستذكر البيان التاريخي المؤيد للثورة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله-، والذي كشف كيف دعمت المملكة شقيقتها مصر في ثورتها على الجماعة الإرهابية.

كما دعم وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل - يرحمه الله- آنذاك القاهرة بقوة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، بدءًا من تأييده لـ«30 يونيو»، التي وصفها بأنها ليست انقلابا، لأن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وهو عدلي منصور، وهو ما يتوافق مع الدستور المصري.

كما دعم فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، معلنًا استعداد المملكة مساعدة مصر حال قطع المساعدات عنها من قبل الدول الأوروبية.

مصر
الملك عبد الله بن عبدالعزيز
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 12 ساعة
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 11 ساعة
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 11 ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
المهم
المهم عدد التعليقات : 432
منذ 11 ساعة
وجه الخير الله يرحمه. كل الشعب يحبك ويدعو لك.
مساعد
مساعد عدد التعليقات : 1
منذ 10 ساعات
رحمه الله ،، كان حنين جداً على الشعب، ملك لن يتكرر،،
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129930
منذ 9 ساعات
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..
¥ ولد نجد ¥
¥ ولد نجد ¥ عدد التعليقات : 5239
منذ 9 ساعات
مارتوينا من حنانك، ومنك مااكتفينا.💔
الله يرحمك يابو متعب ويجعل مثواك الجنة
وافي
وافي عدد التعليقات : 811
منذ 8 ساعات
رحمك الله رحمة واسعة واسكنك فسيح جنانة
ياحبيب الشعب
؟؟
؟؟ عدد التعليقات : 210
منذ 3 دقائق
الله يرحمك ياابو متعب رحمة واسعه حبيب الشعب العربي

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أحدث التعليقات

السامرالحربي
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