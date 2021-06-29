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المريسل يحذف تغريدة انتقد فيها مظهر سالم الدوسري

منذ يوم
19842
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المريسل يحذف تغريدة انتقد فيها مظهر سالم الدوسري

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني، بعد الانتقادات الأخيرة التي طالته بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه الدوسري.

وكان الدوسري قد تعرض للانتقاض بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه، حيث قام بوضع "رابطة شعر"، بعد تطويله.

وقال المريسل: " كابتن سالم أنا أحب أداءك ومؤمن أنك من أفضل اللاعبين المحليين إن لم تكن أفضلهم وأعتقد بل أجزم أنك قدوة الآن للنشئ وأتمنى أن تراجع نفسك يا غالي في هذه الخطوة التي اتخذتها".

وتابع: "موفق يا غالي أنت وزملائك اللاعبين لتحقيق آمالنا كسعوديين في المنافسات القادمة".

ويذكر أن المريسل قد قام بحذف التغريدة بعد نشرها من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

الهلال
سالم الدوسري
الانتقادات
المريسل

التعليقات

غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151
منذ يوم
ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم على جزمته وتمدحونه ياجحلط
غليس ولد رماح
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151
منذ يوم
ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم على جزمته وتمدحونه ياجحلط
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1059
منذ يوم
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151
منذ 22 دقيقة
ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم على جزمته وتمدحونه ياجحلط
اقول ما اخبث من المربوط الا المطلق ياغليس
راي
راي عدد التعليقات : 1059
منذ يوم
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
راي
راي عدد التعليقات : 1059
منذ يوم
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2306
منذ يوم
انصار فريق ابو خرقه عنز ترى مؤخره من امامها فقط
راي
راي عدد التعليقات : 1059
منذ 15 ساعة
..........
راي
راي عدد التعليقات : 1059
منذ 14 ساعة
رفقا ابحالك يابووليد لاتسخر من غيرك يبولوعليك,,اوتندم على ماجاك من ذنبك يوم بالوعليك
نايف الشمري
نايف الشمري عدد التعليقات : 34
منذ 13 ساعة
اشغلوهم مثل ماشغلوو دين امنا على كلمة تالسكا انا نصراوي
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 374
منذ 12 ساعة
من زين وجهه يوم يحط ربطه ههههههههههههههههههههههههه سرج على بقره اللهم لك الحمد اني عالمي نصراوي
هلالي مسلم غيور
هلالي مسلم غيور عدد التعليقات : 1
منذ 9 ساعات
آخر الزمان المسلم يستحي من قول الحق!!■ بل نقولها نحن الهلاليين قبل الآخرين..سالم الدوسري غلطان غلطان غلطان والله يهديه لطريق الصواب
زائر
زائر عدد التعليقات : 98
منذ 7 ساعات
سبحان الله... المتردية والنطيحة والرويبضه يتكلمون.اما القذر بيتروس واللي اعطاه الحذاء لم تحرك ساكن. اقول السكوت من ذهب.
اهلاوي صريح
اهلاوي صريح عدد التعليقات : 55
منذ دقيقة
كلام المريسل كلام جميل ونصيحه مهذبه وفي وقتها وسالم لاعب منتخبنا ومحبوب من الجميع ولاارى عيبا اذا انتقد نقد هادف واتمنى من سالم لاخذ بنصيحة المريسل

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أحدث التعليقات

نعيم الحربي
جهنم كثيرة عليك يامجرم ياقاتل ومعذب المعتقلين في سجون غونتنامو
د محمد ماجد بخش
( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون )
نعيم الحربي
جهنم كثيرة عليك يامجرم ياقاتل ومعذب المعتقلين في سجون غونتنامو
د محمد ماجد بخش
يسلط الله من يشاء على من يشاء من عباده ويفعل الله ما يشاء
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