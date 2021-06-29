المريسل يحذف تغريدة انتقد فيها مظهر سالم الدوسري

نواف السالم (صدى):
وجه الإعلامي عبد العزيز المريسل، رسالة إلى سالم الدوسري نجم نادي الهلال والمنتخب الوطني، بعد الانتقادات الأخيرة التي طالته بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه الدوسري.
وكان الدوسري قد تعرض للانتقاض بسبب الشكل الجديد الذي ظهر عليه، حيث قام بوضع "رابطة شعر"، بعد تطويله.
وقال المريسل: " كابتن سالم أنا أحب أداءك ومؤمن أنك من أفضل اللاعبين المحليين إن لم تكن أفضلهم وأعتقد بل أجزم أنك قدوة الآن للنشئ وأتمنى أن تراجع نفسك يا غالي في هذه الخطوة التي اتخذتها".
وتابع: "موفق يا غالي أنت وزملائك اللاعبين لتحقيق آمالنا كسعوديين في المنافسات القادمة".
ويذكر أن المريسل قد قام بحذف التغريدة بعد نشرها من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".