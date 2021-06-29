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بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما

منذ ساعة
1691
بالفيديو.. قصة سيدة امتهنت الفن العسيري في أبها منذ 20 عاما

أبها (صدى):
يحتضن محتف "فاطمة" الواقع في أبها "مرسم" يستقبل السيدات ممن يرغبون في تعلم الفن العسيري بألوان مستخلصة من الطبيعة.

وذكرت صاحبة المرسم "فاطمة فايع" أنها تعمل في هذا الفن منذ 20 عاما، لافتة أنها تُدرب في المرسم الخاص بها السيدات على الرسم، حتى تمكنت بالفعل من تدريب نحو 600 سيدة.

وأضافت أن المرأة في عسير كانت تحضر قديما الألوان الطبيعية من الفحم والبرسيم والكركم، وغيرها من المواد الطبيعية، وذلك بحسب ما ذكرته بقناة "العربية".

ولفتت إلى أن إتقان مثل هذا الفن مفيد للسيدات خاصة لمن لا تمتلك عمل لها، مؤكدة أن بعض الفتيات قاموا بتسويق رسوماتهن إلى الخارج.

أبها
عسير
كركم
منطقة عسير
فحم
برسيم

التعليقات

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أحدث التعليقات

وافي
مثل تلك المواقف تحتاج الي شجاعة
سعـــ ابومحمد ــد
بالله هذا لاعب ؟
وافي
رحمك الله رحمة واسعة واسكنك فسيح جنانة ياحبيب الشعب
¥ ولد نجد ¥
مارتوينا من حنانك، ومنك مااكتفينا.💔 الله يرحمك يابو متعب ويجعل مثواك الجنة
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين ..

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