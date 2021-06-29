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من الماضي .. حديث محمد نور بعد فوز الاتحاد ضد الاهلي
منذ 4 ساعات
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أحدث التعليقات
بلبل البحر
هههههههههه
بلبل البحر
صحيح.. لم يراع مشاعر أمه وأهله..
لللل
لو هو جندي ماذبحتو والله عيب واللي انقتل وش سويتو له علي شانه ضابط ورتبة لواء
الملل
طيب مين المعلم المعروف انه في شح في الوظايف صراحه هذي فضاوة التعليم
مساعد
رحمه الله ،، كان حنين جداً على الشعب، ملك لن يتكرر،،
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