بالفيديو .. فؤاد أنور: الدعيع والمهلل والعويران أتعبوني أثناء قيادتي للمنتخب

نواف السالم (صدى):
روي لاعب المنتخب الوطني ونادي الشباب سابقا، فؤاد أنور، إحدى ذكرياته عن الفترة التي تولى فيها قيادة المنتخب الوطني بصحبة عدد من اللاعبين.
وذكر أن قيادة المنتخب كانت صعبة إذ يتطلب منه، باعتباره "الكابتن"، أن يكون أدائه على أعلى مستوى، ويمتلك الحماس دائما.
وأضاف أن بعض اللاعبين اتعبوه خلال تلك الفترة، ومنهم سعيد العويران، وفهد المهلل، ومحمد الدعيع، مؤكدًا أن هؤلاء اللاعبين كانوا يكنون له التقدير.
وشدد "أنور" على ضرورة أن تهتم الأندية باللاعب الذي يمتلك الحماس، ويقومون بدعمه في الفريق، وإسناد القيادة له.