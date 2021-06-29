نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. محامي يحذر جماهير الأندية من أخطاء تقودهم إلي السجن والغرامة

منذ 54 دقيقة
1706
بالفيديو .. محامي يحذر جماهير الأندية من أخطاء تقودهم إلي السجن والغرامة

ماجد محمد (صدى):
أوضح المحامي "ماجد قاروب" العقوبات الرياضية التي تصدر في حال تنمر جماهير الأندية وإساءتهم للاعبي الأندية الأخرى، وكذلك الحالات التي قد تؤدي إلى صدور عقوبات بسجن أحد مشجعي الأندية.

وذكر أن شغب الجماهير ووصفهم للاعبين بكلمات طائفية وعنصرية معينة لغات مثل "قرد" أو "موز" يعد نوع من التنمر الذي قد يؤدي إلى معاقبة الأندية وجماهيره، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأوضح "قاروب"العقوبات التي تصدر في هذه الحالة ومنها منع النادي من اللعب في مقره، أو لعب المباريات بدون جماهير، أو نقل مبارياته لملاعب أخرى ،مما يتسبب بأضرار اقتصادية على النادي.

وأضاف أن بعض الألفاظ المثيرة رياضيا لا يتم المحاسبة عليها إذا تم إطلاقها أثناء المباريات إلا أنها تعتبر إساءة إذا قام أحد الجماهير بتوجيهها إلى أحد اللاعبين بشكل خاص عبر رسالة أو تغريدة على موقع "تويتر" أو أى مواقع التواصل الاجتماعي مثل وصف اللاعب مثلا بـ"أبو طقية".

وأضاف أن مثل هذه الحالات تتحول لجريمة معلوماتية، وسب قذف مباشر ، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، بجانب تقديم اعتذار وسحب التغريدة وإغلاق الحساب.

 

جريمة
ملعب
أندية
سب
جريمة معلومانية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بلبل البحر
هههههههههه
بلبل البحر
صحيح.. لم يراع مشاعر أمه وأهله..
لللل
لو هو جندي ماذبحتو والله عيب واللي انقتل وش سويتو له علي شانه ضابط ورتبة لواء
الملل
طيب مين المعلم المعروف انه في شح في الوظايف صراحه هذي فضاوة التعليم
مساعد
رحمه الله ،، كان حنين جداً على الشعب، ملك لن يتكرر،،

أخر الأخبار

زميل الشرطي المقتول بالكويت: لم أساعد " الرشيدي " لأني غير مدرب على السلاح
زميل الشرطي المقتول بالكويت: لم أساعد " الرشيدي " لأني غير مدرب على السلاح
منذ 9 دقائق 1367
الإطاحة بـ 4 مخالفين لترويجهم الحشيش وأقراص الإمفيتامين في خميس مشيط
الإطاحة بـ 4 مخالفين لترويجهم الحشيش وأقراص الإمفيتامين في خميس مشيط
منذ 13 دقيقة 1241
الشباب والتعاون يتنافسان لضم حسن العمري
الشباب والتعاون يتنافسان لضم حسن العمري
منذ 18 دقيقة 1342
بالفيديو .. فؤاد أنور: الدعيع والمهلل والعويران أتعبوني أثناء قيادتي للمنتخب
بالفيديو .. فؤاد أنور: الدعيع والمهلل والعويران أتعبوني أثناء قيادتي للمنتخب
منذ 23 دقيقة 1636
الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة
الصحة: لقاحات كورونا آمنة وفعالة في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة
منذ 30 دقيقة 1447
بالفيديو .. محامي يحذر جماهير الأندية من أخطاء تقودهم إلي السجن والغرامة
بالفيديو .. محامي يحذر جماهير الأندية من أخطاء تقودهم إلي السجن والغرامة
منذ 54 دقيقة 1706
"سالم" دفع 500 ألف ريال للوحدة قبل تعاقده مع الرائد
"سالم" دفع 500 ألف ريال للوحدة قبل تعاقده مع الرائد
منذ 57 دقيقة 1996
القبض على 3 مواطنين تورطوا في سرقة المنازل بالرياض 
القبض على 3 مواطنين تورطوا في سرقة المنازل بالرياض 
منذ ساعة 1702
استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
منذ ساعة 1702
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
منذ ساعة 2007