بالفيديو .. محامي يحذر جماهير الأندية من أخطاء تقودهم إلي السجن والغرامة

ماجد محمد (صدى):
أوضح المحامي "ماجد قاروب" العقوبات الرياضية التي تصدر في حال تنمر جماهير الأندية وإساءتهم للاعبي الأندية الأخرى، وكذلك الحالات التي قد تؤدي إلى صدور عقوبات بسجن أحد مشجعي الأندية.
وذكر أن شغب الجماهير ووصفهم للاعبين بكلمات طائفية وعنصرية معينة لغات مثل "قرد" أو "موز" يعد نوع من التنمر الذي قد يؤدي إلى معاقبة الأندية وجماهيره، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأوضح "قاروب"العقوبات التي تصدر في هذه الحالة ومنها منع النادي من اللعب في مقره، أو لعب المباريات بدون جماهير، أو نقل مبارياته لملاعب أخرى ،مما يتسبب بأضرار اقتصادية على النادي.
وأضاف أن بعض الألفاظ المثيرة رياضيا لا يتم المحاسبة عليها إذا تم إطلاقها أثناء المباريات إلا أنها تعتبر إساءة إذا قام أحد الجماهير بتوجيهها إلى أحد اللاعبين بشكل خاص عبر رسالة أو تغريدة على موقع "تويتر" أو أى مواقع التواصل الاجتماعي مثل وصف اللاعب مثلا بـ"أبو طقية".
وأضاف أن مثل هذه الحالات تتحول لجريمة معلوماتية، وسب قذف مباشر ، ويعاقب عليها بالسجن والغرامة، بجانب تقديم اعتذار وسحب التغريدة وإغلاق الحساب.