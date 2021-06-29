امير منطقة الجوف يوافق على إعادة تشكيل لجنه أصدقاء البيئه بمنطقة الجوف

تركية البدر (صدى):
وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف على إعادة تشكيل لجنه أصدقاء البيئه بمنطقة الجوف ، ذكر ذلك المتحدث الرسمي للجنة الاعلامي عبدالله الحسن حيث تم انتخاب د بسام بن فارس العويش رئيسا للجنة اصدقاء البيئه ، ونائبة اللجنة الدكتورة فخريه بنت عبدالله الجوفي ، والمهندس ناصر بن سعود المقبل مقرر ا، والاستاذ خالد بن عبدالعزيز السليم أمين عام، والاعلامي عبدالله بن مبارك الحسن المتحدث الرسمي، يذكر ان اللجنة تحت اشراف وكيل الاماره لشؤون التنمويه المهندس حبيب عبدالصمد ويتكون المجلس من 22 عضو ممثلين للادارات الحكوميه ذات العلاقه بالبيئه والروابط البيئيه بالمنطقه يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام سموه لتحقيق مبادرة سمو امير المنطقة ( الجوف واحة خضراء ) حيث اكد سموه اهميه استمرار عمل اللجنه وفق ما خطط له تحقيقاً لاهداف رؤية المملكه 2030 والتي تسعى لرفع جودة الحياه والمحافظه على البيئه وانتشار الغطاء النباتي للقضاء على التصحر والعمل على الاقلال من الانبعاثات الكربونيه المضره بالبيئه لينعم المجتمع بهواء نقي وذلك بما تسعى اليه وتقدمه حكومتنا الرشيده من امكانات عظيمه ، واوضح الحسن ان اللجنه منذو انطلاقها اهتمت بالمحافظه على البيئه وتنميتها والاشراف على المشاريع الحيويه دون اثر سلبي ، و يأتي ذلك بمشاركة الادارات الحكومية ذات العلاقه بالبيئة ، وزيادة مستوى التنسيق بينهما ورفع مستوى الوعي البيئي لدى ابناء وافراد المجتمع الجوفي ومعالجة الاثر السلبي على البيئه ودراسة ابرز المشاكل والمعوقات التي تواجه البيئه وحددت رؤيتها بأن تكون منطقة الجوف خضراء ونقية وصحية كما أنها حددت رسالتها وأهدافها وكيفية تحقيقها، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة الغطاء النباتي ولجنة الصحة والبيئة، حيث أن الوعي البيئي وتعزيزه هو أساس عمل لجنة أصدقاء البيئة لأداء رسالتها في حماية البيئة بمشاركة مجتمعية فعالة تؤكد على إيجاد بيئة صحية سليمة خالية من التلوث إضافة على الحرص في التعزيز والإكثار من التشجير بالأشجار المناسبة للبيئة حيث ان تدمير وتشويه البيئة هو تدمير لحياتنا وصحتنا وقيمنا الدينيه ووجودنا على هذه الارض واصلاحها واعمارها يجب ان يتواصل عبر المحافظه عليها بقيمنا التي تنعكس على رقي نفوسنا ونقاء لأجواءنا ولفت الى ان هناك دور كبير تنتظره لجنه اصدقاء البيئة من شركائها من الجهات ذات العلاقه والمواطنين وشباب وفتيات المنطقة المهتمين بالقطاع البيئي في مدينه سكاكا وفي كافه محافظات المنطقه كونها مرتبطه بصحه المجتمع وصحه الجيل والمستقبل عبر العديد من الجوانب المرتبطه بها والتي تنعكس ايجاباً على حمايه المجتمع صرح بذلك المتحدث الرسمي للجنة أصدقاء البيئة الأعلامي عبدالله الحسن، كما تتقدم لجنة اصدقاء البيئة بمنطقة الجوف بوافر الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن نواف امير منطقه الجوف على هذه الثقة ومثمنين التسهيلات المقدمة من مقام إمارة المنطقة لتحقيق رؤيتها والاهداف المرسومة لها.