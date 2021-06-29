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المالكي يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة لهذا العام للتأكد من جاهزيته

منذ 3 ساعات
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المالكي يتفقد الثوب الجديد للكعبة المشرفة لهذا العام للتأكد من جاهزيته

حسين العلي (صدى):
تفقد سعادة وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف الأستاذ / عبدالحميد بن سعيد المالكي ، وفريق مختص من إدارة الإنتاج وقسم التجميع ووحدة الجودة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، اليوم الثلاثاء ، ثوب الكعبة المشرفة لعام 1442هـ، والتأكد من جاهزيته .

وقام فريق الفحص والمعاينة التابع للمجمع بعد تجميع الثوب المكون (56) قطعة، مقسمة إلى (16) قطعة للحزام، و(8)قطع تحت الحزام، و(25) قنديل، و(3) قطع صمدية، و(3) قطع عرق، وقطعة للمرزاب، بمعاينته والتأكد من أبعاد كل جهة من جهات الثوب، وأبعاد الحزام المزخرف بالآيات القرآنية والذي يحيط بأعلى الكعبة، والتأكد من وجود المذهبات في مواقعها الصحيحة، وفتحة المرزاب ووجودها جهة الحجر، وقياس ستارة باب الكعبة المكون من خمسة قطع، وكيسي مفتاح مقام إبراهيم عليه السلام، وباب الكعبة المشرفة .

وهذا العمل يمثل جهد عمل دؤوب على مدار أكثر من ثمانية أشهر، شارك فيه جميع الأقسام بالمجمع حتى هذه اللحظة الجميلة التي يتم فيها التأكد من إنجاز العمل بكل إتقان وجودة، وهذا ما كان ليتحقق إلا بفضل الله - عز وجل - والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة وحرص ومتابعة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، وإخلاص وتفاني الصنّاع في إنجاز هذا العمل الوطني الكبير بإشراف من إدارة المجمع وإدارة الإنتاج، بارك الله في الجهود المبذولة، وسدد الخطا، وإلى مزيد من الإبداع والتميز .

المسجد النبوي
الكعبة
المسجد الحرام
كسوة الكعبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
هههههههههه
بلبل البحر
صحيح.. لم يراع مشاعر أمه وأهله..
لللل
لو هو جندي ماذبحتو والله عيب واللي انقتل وش سويتو له علي شانه ضابط ورتبة لواء
الملل
طيب مين المعلم المعروف انه في شح في الوظايف صراحه هذي فضاوة التعليم
مساعد
رحمه الله ،، كان حنين جداً على الشعب، ملك لن يتكرر،،

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