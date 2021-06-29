نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"صحة الشرقية" تبدأ في إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

منذ 5 ساعات
1140
"صحة الشرقية" تبدأ في إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

ريم عبدالعزيز (صدى):
أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، عن بدء استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18، وذلك فور اطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وبدأت "صحة الشرقية" في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (١٢-١٨) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء وإستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "صحة الشرقية" أن هذه الخطوة تأتي إستمراراً للجهود المبذولة في التوسع في إعطاء اللقاح وذلك بعد تطعيم ٧٠٪؜ من السكان البالغين في المملكة حيث بدأت مؤخراً بإعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق ٥٠ سنة.

وأشارت إلى أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا والحصول على اللقاح بدون موعد للفئات المستثناه سابقا بحسب تعاميم وزارة الصحة، مؤكدة أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
منذ 14 دقيقة 1306
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
منذ 35 دقيقة 1544
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
منذ 35 دقيقة 1529
رئيس الاتحاد الفرنسي: لم نتخذ قرارنا بشأن "ديشان"
رئيس الاتحاد الفرنسي: لم نتخذ قرارنا بشأن "ديشان"
منذ 51 دقيقة 1476
العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 
العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 
منذ 51 دقيقة 581
بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "
بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "
منذ ساعة 1736
 إيمي ودنيا سمير غانم تثيران قلق الجمهور بشأن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
 إيمي ودنيا سمير غانم تثيران قلق الجمهور بشأن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
منذ ساعة 633
بالفيديو.. رجال أمن الكويت يذبحون الخرفان لنجاة " ضابط " خلال مواجهة قاتل والدته
بالفيديو.. رجال أمن الكويت يذبحون الخرفان لنجاة " ضابط " خلال مواجهة قاتل والدته
منذ ساعة 2296
سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"
سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"
منذ ساعة 1804
والد الجندي المقتول " الرشيدي " يطالب الداخلية الكويتية بمعاقبة موثق مقطع قتل ابنه 
والد الجندي المقتول " الرشيدي " يطالب الداخلية الكويتية بمعاقبة موثق مقطع قتل ابنه 
منذ ساعة 2385