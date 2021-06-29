أمير تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لنيوم وطلبة برنامج نيوم الابتعاث الخارجي غداً

عطاالله العمراني (صدى):
يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، غداً الأربعاء في ديوان الإمارة ، الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر يرافقه عدداُ من الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس والذي يستهدف تمكين أبناء المنطقة من الدراسة في أفضل الجامعات الأمريكية.
وتأتي الزيارة في إطار تشجيع سموه لأبناء وبنات المنطقة وجميع المبادرات الوطنية الهادفة إلى تأهيل وتدريب الشباب والشابات في برامج أكاديمية متقدمة تعزز فرصهم للمنافسة ودمجهم في سوق العمل وتوفر لهم فرص عمل نوعية في شركة نيوم تمكنهم من الإطلاع على أفضل الممارسات العالمية في قطاعات الأعمال المختلفة والإستفادة من الخبرات والكفاءات الدولية العاملة في نيوم.
جدير بالذكر أن 46 طالباً وطالبة من الملتحقين في برنامج نيوم للابتعاث الخارجي والذي انهوا سنتهم التحضرية في جامعة فهد بن سلطان سيشاركون في هذه الزيارة للاستماع إلى توجيهات سموه السديدة.