نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "

منذ 48 دقيقة
1605
3
بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "

خاص (صدى):
في أول زيارة له للقاهرة منذ تولي فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه، التقى الملك عبد الله بن عبدالعزيز -يرحمه الله- الرئيس المصري ليهنئه بانتخابه رئيسا لمصر.

وتم هذا اللقاء على متن الطائرة الملكية في أرض مطار القاهرة الدولي، أثناء عودة الملك عبدالله من إجازته السنوية في المغرب، وكانت هذه آخر زيارة له للقاهرة قبل وفاته، ولم يغادر بعدها المملكة حتى توفاه الله في صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ.

وتسعد مصر يوم غد بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة التي غيرت مسار الشعب المصري، وبالطبع كانت المملكة أول دولة أعلنت دعمها لمصر إبان تلك المرحلة.

فمصر وهي تحتفل بثورة الثلاثين من يونيو تستذكر البيان التاريخي المؤيد للثورة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله-، والذي كشف كيف دعمت المملكة شقيقتها مصر في ثورتها على الجماعة الإرهابية.

كما دعم وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل - يرحمه الله- آنذاك القاهرة بقوة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، بدءًا من تأييده لـ«30 يونيو»، التي وصفها بأنها ليست انقلابا، لأن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وهو عدلي منصور، وهو ما يتوافق مع الدستور المصري.

كما دعم فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، معلنًا استعداد المملكة مساعدة مصر حال قطع المساعدات عنها من قبل الدول الأوروبية.

مصر
الملك عبد الله بن عبدالعزيز
الرئيس عبد الفتاح السيسي

التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 14 دقيقة
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ 4 دقائق
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵 عدد التعليقات : 81272
منذ دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

أخر الأخبار

استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
استشاري يكشف عن أسباب وأعراض التسمم الدوائي لدى الأطفال " فيديو " 
منذ دقيقة 1037
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
إنجلترا تحقق الفوز على ألمانيا وتتأهل إلى الربع النهائي
منذ 22 دقيقة 1396
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق 
منذ 22 دقيقة 1422
رئيس الاتحاد الفرنسي: لم نتخذ قرارنا بشأن "ديشان"
رئيس الاتحاد الفرنسي: لم نتخذ قرارنا بشأن "ديشان"
منذ 38 دقيقة 1440
العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 
العقل: لم أتكفل بعلاج انتصار الشراح وادعوا لها بدل الشائعات 
منذ 38 دقيقة 509
بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "
بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي "
منذ 48 دقيقة 1605
 إيمي ودنيا سمير غانم تثيران قلق الجمهور بشأن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
 إيمي ودنيا سمير غانم تثيران قلق الجمهور بشأن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز
منذ 49 دقيقة 538
بالفيديو.. رجال أمن الكويت يذبحون الخرفان لنجاة " ضابط " خلال مواجهة قاتل والدته
بالفيديو.. رجال أمن الكويت يذبحون الخرفان لنجاة " ضابط " خلال مواجهة قاتل والدته
منذ 50 دقيقة 2082
سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"
سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"
منذ ساعة 1738
والد الجندي المقتول " الرشيدي " يطالب الداخلية الكويتية بمعاقبة موثق مقطع قتل ابنه 
والد الجندي المقتول " الرشيدي " يطالب الداخلية الكويتية بمعاقبة موثق مقطع قتل ابنه 
منذ ساعة 2233