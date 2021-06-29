رئيس الاتحاد الفرنسي: لم نتخذ قرارنا بشأن "ديشان"

وكالات (صدى):
صرح نويل لو غراي، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن الاتحاد لن يتسرع في اتخاذ قرار بشأن مستقبل "ديديه ديشان" المدير الفني للمنتخب.
وجاء تصريحه بعد خروج بطل العالم من دور الستة عشر بكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) على يد نظيره السويسري.
وقال "نويل لو غراي": "لم نصل إلى أهدافنا، لكننا وصلنا إلى أشياء أخرى، ويمكنكم التفكير في أننا كنا نأمل في الاستمرار في البطولة لوقت أطول، لكننا كنا أيضًا نشعر بالرضا عندما فاز بكل شيء".
وتابع عن تواصله مع "ديشان": "لم يكن لدي الوقت للتحدث مع ديديه.. سنتحدث عبر الهاتف عندما يكون في باريس وسنلتقي في الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه لنجري محادثات".
يُذكر أن "ديشان" يتولى تدريب المنتخب الفرنسي منذ عام 2012 ومن المفترض أن يستمر عقده حتى كأس العالم 2022 في قطر، قاد المنتخب الفرنسي للتتويج بلقب كأس العالم 2018 في روسيا.