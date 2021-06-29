 إيمي ودنيا سمير غانم تثيران قلق الجمهور بشأن صحة الفنانة دلال عبدالعزيز

القاهرة (صدى):
كشفت إيمي ودنيا سمير غانم ابنتي الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز عن تطورات جديدة بخصوص الحالة الصحية لوالدتهما من خلال نشر دعاء موحد.
ونشرت دنيا وإيمي سمير غانم، دعاء موحد لرفع المرض عن والدتهما، حيث أعاد الإعلامي رامي رضوان والكثير من النجوم نشر الدعاء وتمنوا لها الشفاء السريع.
وأثارت إيمي ودنيا قلق الجمهور بعد الدعاء لوالدتهما: "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي دلال عبدالعزيز وتمدها بالصحة والعافية اللهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم اشفي دلال عبدالعزيز شفاء لا يغادره سقمًا عوضها خيرا عن كل دقيقة ذاقت فيها الوجع اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب اللهم اشفها يارب إنك على كل شيء قدير".