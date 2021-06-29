والد الجندي المقتول " الرشيدي " يطالب الداخلية الكويتية بمعاقبة موثق مقطع قتل ابنه 

خالد الظفيري (صدى):
قال والد الجندي المقتول عبدالعزيز الرشيدي الذي طعن غدرا على يد وافد سوري، إنه لم ير مقطع الفيديو لحظة طعن الوافد السوري لابنه.
وأوضح محمد الرشيدي خلال تصريحات صحفية أن أشقاء "عبدالعزيز" شاهدوا مقطع الفيديو وعرفوه من خلاله، لافتا إلى أنهم لم يعرفوا أي تفاصيل عن الجريمة وسبب طعن الجاني لابنه.
وأشار إلى أن تداول فيديو الطعن لنجله "عبدالعزيز" تسبب في تعب زوجته وأبنائه، مطالبا من وزارة الداخلية الكويتية بمعاقبة الشخص الذي وثق مقطع الفيديو كل من قام بنشروه وترويجه لأنه تسبب في تعب أسرة كاملة.
وبعث والد الشهيد رسالة لمتداولي الفيديو: "احترموا أهل الشخص المتوفي ويجب إزالة المقطع بسبب تأثره علي وعلى أشقائه وأمه".
وكانت "صدى" نشرت التفاصيل الكاملة لقتل شرطي مرور أثناء أداء مهام عمله في المهبولة بالكويت على يد وافد سوري.
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