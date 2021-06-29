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بالفيديو .. " التعليم " تعتزم إدراج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل

منذ 12 دقيقة
1372
بالفيديو .. " التعليم " تعتزم إدراج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل

الرياض (صدى):
تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في 8 مدارس ضمن خطتها التعليمية للعام المقبل، كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

وترغب الوزارةفي تطبيق ذلك في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لقناة "العربية".

كما تشمل خطة الوزارة إدراج المناهج الجديدة "التربية البدنية والدفاع عن النفس" للبنين والبنات لجميع المراحل.

وسوف يبقى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي، ويوجه منهج التفكير الناقد للصف الثالث متوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية للصف الرابع الابتدائي، وسيكون إجمالي الحصص الإسبوعية للمرحلة الابتدائية 33 حصة، و35 حصة للمرحلة المتوسطة.

تعليم
وزارة التعليم
اللغة الصينية
اللغة الإنجليزية
مناهج التعليم

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أحدث التعليقات

راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
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غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151 منذ 22 دقيقة ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم...
4lovex2
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية
حلال
حسبي الله و نعم الوكيل الله يصم سمعك

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