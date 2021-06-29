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سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"

منذ 59 دقيقة
1737
سمو أمير القصيم يقلّد المطيري رتبته الجديدة "رائد"

محمد المحسن (صدى):
قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الرائد رائد فيحان المطيري من منسوبي العمليات المشتركة بإمارة القصيم بحضور وكيل الشؤون الأمنية بإمارة القصيم الدكتور اللواء نايف المرواني ومدير إدارة العمليات المشتركة بإمارة القصيم العقيد حمدي الحمدي ، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة رائد ، متمنياً سموه له التوفيق والسداد في مهام عمله.

وعبر الرائد المطيري عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على هذه الثقة، مؤكداً أن الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، بما يحقق الآمال والتطلعات، سائلاً الله تعالى أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

 

القصيم
المطيري
أمير القصيم
رائد

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يجعله في جنات النعيم
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
عند الله خير كثير

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