بالفيديو.. خبير تقني يوضح‬ أسباب الخلل في تطبيق سناب شات

عادل الحربي (صدى):
واجه العديد من مستخدمي سناب شات مشكلة في التحديث الجديد منعهم من استخدامه، حيث أعلنت الشركة أن المشكلة تم التعامل معها مطالبة المستخدمين الذين مازالوا يواجهون المشكلة بالتحديث يدويًا.
وأوضح الخبير التقني خالد أبا إبراهيم أن حدوث خلل التطبيقات طبيعي لأنها تتم على مستوى البرمجة والتقنيات إلا أن هناك وهذا ما حدث مع "سناب شات"، الذي واجه عطل 10 ساعات، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".
وأضاف: "كان بيخرج المستخدم يجب أن يكون لدينا ثقافة التحديث والترقية خاصة إننا بنتعامل مع أنظمة وتمتلك تحديثات بشكل مستمر والتحديث معناه أحل مشكلة أو أغلق ثغرة متواجدة في التطبيق والشركة بتكتشفها قبل أن يكون للشركة علم بها".