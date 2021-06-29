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بالفيديو.. خبير تقني يوضح‬ أسباب الخلل في تطبيق سناب شات

منذ 16 دقيقة
1295
بالفيديو.. خبير تقني يوضح‬ أسباب الخلل في تطبيق سناب شات

عادل الحربي (صدى):
واجه العديد من مستخدمي سناب شات مشكلة في التحديث الجديد منعهم من استخدامه، حيث أعلنت الشركة أن المشكلة تم التعامل معها مطالبة المستخدمين الذين مازالوا يواجهون المشكلة بالتحديث يدويًا.

وأوضح الخبير التقني خالد أبا إبراهيم أن حدوث خلل التطبيقات طبيعي لأنها تتم على مستوى البرمجة والتقنيات إلا أن هناك وهذا ما حدث مع "سناب شات"، الذي واجه عطل 10 ساعات، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "كان بيخرج المستخدم يجب أن يكون لدينا ثقافة التحديث والترقية خاصة إننا بنتعامل مع أنظمة وتمتلك تحديثات بشكل مستمر والتحديث معناه أحل مشكلة أو أغلق ثغرة متواجدة في التطبيق والشركة بتكتشفها قبل أن يكون للشركة علم بها".

 

سناب شات
خلل
التطبيقات
خبير تقني
التحديث

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أحدث التعليقات

راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
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غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151 منذ 22 دقيقة ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم...
4lovex2
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية
حلال
حسبي الله و نعم الوكيل الله يصم سمعك

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