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بالفيديو .. محلل مالي: استخدام العملات الورقية سيقل مستقبلا في المملكة

منذ ساعة
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بالفيديو .. محلل مالي: استخدام العملات الورقية سيقل مستقبلا في المملكة

الرياض (صدى):
قال المحلل المالي، حمد العليان، إن نقاط البيع في شهر إبريل الماضي ارتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل استخدام نقاط البيع إلى 39 مليار ريال مقابل 16 مليار في عام 2020.

وأكد أن جائحة كورونا أتت بالنفع على التحول الشبه كامل لعملية البيع الإلكتروني "الرقمي"، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن عمليات السحب النقدي ارتفعت أيضا، مضيفا أن نسبة الشباب في المملكة كبيرة وأغلبهم يستخدم الهواتف الذكية لذلك ارتفع البيع الإلكتروني.

وأكد أنه لا غنى عن استخدام العملات الورقية، متوقعا أن يقل استخدامه في المستقبل، خاصة في الدول التي يكون لديها بنية إلكترونية قوية مثل المملكة.

المملكة
كورونا
الهواتف الذكية
عملات
عملات ورقية

التعليقات

4lovex2
4lovex2 عدد التعليقات : 6936
منذ 43 دقيقة
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية

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أحدث التعليقات

راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
الرمز
غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151 منذ 22 دقيقة ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم...
4lovex2
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية
حلال
حسبي الله و نعم الوكيل الله يصم سمعك

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