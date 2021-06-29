بالفيديو .. محلل مالي: استخدام العملات الورقية سيقل مستقبلا في المملكة

الرياض (صدى):
قال المحلل المالي، حمد العليان، إن نقاط البيع في شهر إبريل الماضي ارتفع مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل استخدام نقاط البيع إلى 39 مليار ريال مقابل 16 مليار في عام 2020.
وأكد أن جائحة كورونا أتت بالنفع على التحول الشبه كامل لعملية البيع الإلكتروني "الرقمي"، وذلك بحسب حديثه بقناة "الإخبارية".
ولفت إلى أن عمليات السحب النقدي ارتفعت أيضا، مضيفا أن نسبة الشباب في المملكة كبيرة وأغلبهم يستخدم الهواتف الذكية لذلك ارتفع البيع الإلكتروني.
وأكد أنه لا غنى عن استخدام العملات الورقية، متوقعا أن يقل استخدامه في المستقبل، خاصة في الدول التي يكون لديها بنية إلكترونية قوية مثل المملكة.