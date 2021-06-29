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إنجاز طبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير

منذ 14 ساعة
1143
إنجاز طبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير

عسير (صدى):
في إطار حرص المستشفى السعودي الألماني على تقديم خدمة طبية مميزة لكل من المواطن و المقيم.

تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب والصدر بالمستشفى السعودي الالماني بعسير من إنقاذ حياة مقيم باكستاني يبلغ من العمر ٦٠ عاماً حيث حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من هبوط بالشريان التاجي الرئيسي نتج عنها حدوث ثقب كبير بالحاجز بين البطينين ( الأيمن و الأيسر ) للقلب ومن الثابت علمياً أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات مرتفع .

وشأت عناية الله أن سخر لهذا المريض تواجد فريق جراحي له خبرة في التعامل مع هذه الحالات حيث تم تنويم المريض في عناية جراحة القلب و عمل الفحوصات اللازمة و أجريت له الجراحة التي استغرقت ٨ ساعات خرج بعدها المريض إلى العناية لمدة ٣ أيام و بعد تحسن حالته تم نقله إلى غرفة عادية للملاحظة إستعداداً لخروجه من المستشفى .

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أحدث التعليقات

راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعره يلقا له عريس
راي
اقول امشطو شعره اوجيبو له كريم,,,يمكن يطول شعرع يلقا له عريس
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غليس ولد رماح عدد التعليقات : 151 منذ 22 دقيقة ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم...
4lovex2
التطور ليس يكمن في نسيان او هجران العملات الورقية بل التطور يكمن في تطور البنيان والحضارة العقلية
حلال
حسبي الله و نعم الوكيل الله يصم سمعك

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