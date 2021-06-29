إنجاز طبي بالمستشفى السعودي الألماني في عسير

عسير (صدى):
في إطار حرص المستشفى السعودي الألماني على تقديم خدمة طبية مميزة لكل من المواطن و المقيم.
تمكن فريق طبي متخصص في جراحات القلب والصدر بالمستشفى السعودي الالماني بعسير من إنقاذ حياة مقيم باكستاني يبلغ من العمر ٦٠ عاماً حيث حضر المريض إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من هبوط بالشريان التاجي الرئيسي نتج عنها حدوث ثقب كبير بالحاجز بين البطينين ( الأيمن و الأيسر ) للقلب ومن الثابت علمياً أن نسبة الوفاة في مثل هذه الحالات مرتفع .
وشأت عناية الله أن سخر لهذا المريض تواجد فريق جراحي له خبرة في التعامل مع هذه الحالات حيث تم تنويم المريض في عناية جراحة القلب و عمل الفحوصات اللازمة و أجريت له الجراحة التي استغرقت ٨ ساعات خرج بعدها المريض إلى العناية لمدة ٣ أيام و بعد تحسن حالته تم نقله إلى غرفة عادية للملاحظة إستعداداً لخروجه من المستشفى .