بالفيديو.. رجال أمن الكويت يذبحون الخرفان لنجاة " ضابط " خلال مواجهة قاتل والدته

خالد الظفيري (صدى):
أقدم عدد من ضباط وأفراد القوات الخاصة في الكويت على ذبح الخرفان بمناسبة سلامة اللواء "شكري النجار" الذي تعرضت مركبته لطلقة أثناء مواجهة قاتل والدته.
وتمكنت الجهات الأمنية في الكويت من الإطاحة بـ "قاتل والدته" وهو سوري الجنسية بعد إصابته بيده وقدمه، خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليه ليفارق الحياة أثناء تلقيه العلاج.
وكشفت التحقيقات في قضية الوافد السوري الذي طعن أمه وقتل شرطي المرور "عبدالعزيز الرشيدي" أن التقرير الخاص به أظهر أنه كان متعاطيًا لمادتي الشيو والكيميكال معًا.
وجاء ذلك تأكيدًا لما أشارت إليه "صدى" في خبر نشرته أمس بعنوان " الطب النفسي: مشاهد جريمة الكويت تدل على تعاطي مخدر الشبو".
اقرأ أيضًا: