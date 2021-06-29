نائب كويتي : وجب تجنيس أسرة الشرطي المقتول "عبدالعزيز الرشيدي"

خالد الظفيري (صدى):
طالب النائب الكويتي، محمد المطير، بتجنيس أسرة شرطي المرور "عبدالعزيز محمد الرشيدي"، الذي قٌتل يوم أمس على يد وافد سوري قتل أمه في محافظة الأحمدي.
وقال النائب الكويتي : لا أعتقد هناك أنبل وأصدق من أسرة تقدم شهيدا دفاعا عن مواطني ومقيمي هذا الوطن".
وكان عم "الرشيدي" قد أفاد يوم أمس أن والد المقتول وأبنائه سعوديون ولا يحملون الجنسية الكويتية إلا أن أرواحهم فداء للكويت، مؤكدًا أن أسرة الشهيد يستحقون التجنيس.
الجدير بالذكر أن أم الشرطي المقتول كويتية، ويجيز القانون الكويتي توظيف من أمه كويتية بالقطاعات العسكرية، الأمر الذي مكن الراحل من العمل كشرطي مرور إلى أن قُتِل صباح اليوم على يد الوافد السوري في شارع عام بمنطقة المهبولة بمحافظة الأحمدي، بعد طعنه عدة طعنات قاتلة كما سرق سلاحه وهرب، وذلك عندما استوقفه لارتكابه مخالفة مرورية، في واقعة تناولت تفاصيلها صحيفة "صدى".
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