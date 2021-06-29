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ترقية القرني للمرتبة الثالثة عشر بأمانة الشرقية

منذ 11 ساعة
3170
ترقية القرني للمرتبة الثالثة عشر بأمانة الشرقية

الشرقية (صدى):
أصدر معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارا يقضي بترقية المهندس علي بن سعيد القرني، مدير عام الجودة والتميز المؤسسي، للمرتبة الثالثة عشر بأمانة المنطقة الشرقية.

من جهته أعرب المهندس علي القرني عن شكره وتقديره لمعالي أمين المنطقة الشرقية، على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء، متمنيا من العلي القدير أن يوفقه، وأن يكون عند حسن الثقة في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه ..
رااايق
هههههههههههههههههههههههههههه أخذي القطار اللي بعده طيب ** هع هع هع ههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
هذا ماجناه عليكم حزب الشيطان ، يا بنت لبنااااااان ..
غليس ولد رماح
ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم على جزمته وتمدحونه ياجحلط
غليس ولد رماح
ولاعبكم اليهو... ي اللي دافعون عنه اللي وضع إسم النبي صل الله عليه وسلم على جزمته وتمدحونه ياجحلط

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