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ما عرفها زوجها وعصبت
منذ 18 دقيقة
549
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التعليقات
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أحدث التعليقات
برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐
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