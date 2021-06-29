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إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل

منذ ساعة
1598
إطلاق منصة إلكترونية للاعتراضات على مخالفات أنشطة النقل

الرياض (صدى):
أطلقت الهيئة العامة للنقل اليوم، منصة إلكترونية تتيح خدمة الاعتراض على مخالفات أنشطة ومركبات النقل العام، وتمكن الأفراد والشركات من تقديم الاعتراضات ومتابعتها إلكترونيًا، وذلك بالتعاون مع مشروع السلامة المرورية المتطور لدى وزارة الداخلية.

وأوضحت الهيئة أنها خصصت لجانًا مسؤولة عن استقبال الاعتراضات ودراستها عن طريق استعراض المخالفات من خلال الربط مع النظام آليًا، واتخاذ القرار الخاص بالاعتراض وتنفيذه إلكترونيًا، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين، وزيادة جانب الشفافية وحوكمة الخدمات.

وبينت الهيئة العامة للنقل أن هذه المنصة تهدف إلى استقبال طلبات الاعتراض آليًا وضبط وتسهيل إجراءات التدقيق والمراجعة، وتوفير المعلومات المطلوبة بدقة عالية في الوقت المناسب، وذلك من خلال التكامل مع المنصات والخدمات ذات العلاقة، إضافة إلى إمكانية استعراض بيانات المخالفات واتخاذ القرار بشكل سريع ودقيق.

وأكدت الهيئة أن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهودها لأتمتة جميع الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار الساعة، وذلك في إطار تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومشروع التحول الرقمي للهيئة.

ودعت جميع العاملين من منشآت وأفراد إلى إمكانية الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية المتاحة والمتوفرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص (منصة الاعتراضات) من خلال الرابط التالي:هنا

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
هههههههههههههههههههههه
صالح
اللهم أحصي المراخين عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا
جاسم
جراءة غير معقوله في بلادهم لا يسمح صاحب المنزل باستخدام كهرب البيت بل يلزم من يقوم بالعمل اجظار مولد على حسابه اما عندنا فغير...
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. هذا الحق ، اقلعوا راسها عن جثتها ..

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