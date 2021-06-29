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بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 

منذ 17 دقيقة
1356
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 

سعيد العجل (صدى):
وثق مواطن، قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات الكهرباء الخارجية بأكثر من موقع في حي الشفاء بجنوب غرب الرياض، وتحديدا من المنازل والمحلات التي يعملون بها.

وبدا في الفيديو الذي وثقه المواطن، عدد من العمالة الوافدة يسرقون الكهرباء من المنازل عن طريق توصيل سلك طويل بالمحول الكهربائي.

ووجه المواطن سؤالا لعامل يسرق الكهرباء من محول أحد المنازل بالرياض، قائلا:"ليش تسرق كهربا من محولات البيوت؟!" ولم يرد العامل عليه وتركه وتوجه لحل السلك الكهربائي، كما عبر عن غضبه الشديد من الأفعال المشينة التي يقوم بها بعض العمالة كسرقة الكهرباء من المنازل والمحلات.

في الختام، احتفظت صحيفة "صدى" برقم المواطن الذي حرص على تصوير مشهد سرقة الكهرباء من بعض المنازل والمحلات في الرياض لفضح ما يقوم به الوافدين المخالفين من عبث بممتلكات المواطنين.

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التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
احتيال دول وحتيال أفراد ولاكن المواطن المتميز نزيه لايقبل إلى نزية مكان معتمد وزارة الصحة همها سلامة المواطن وصحته 😐
أبو عبدالله الحربي
هو جذب العملاء والتفاوض معهم ومن يتفاوض على صحة السعوديين إلى باع ضمير فهل هم عملاء على صحة المواطن مكان معتمد جرعة تزيد ولاتنقص...
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله كيف يخزي الفسقة
قرم
زاااااااااااااااراااااااااااااااا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
اذى سبحان الله . اشوى انك دخلت تحت تريلا ولا صدمت احد من الناس او العوائل. ومع ذلك اتلفت سيارتك واتلفت التريلا وانت مافيك...

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