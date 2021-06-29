امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على ارتكاب جريمة مروعة بتقل زوجها عن طريق دس سم فأر في الطعام من أجل التخلص منه والزواج بأخيه.
وبدأت القصة برغبة "الجانية" في التخلص من زوجها لتتاح لها الفرصة في الزواج من أخيه لتدبر لقتله عن طريق دس السم في طعامه وهو الأمر الذي أسفر عن قلته.
وتم القبض على "الجانية" بعد تشريح الجثة والتي أعترفت بجريمتها من أجل التخلص منه لرفضها العيش معه.
كما أفاد شيقيق الزوج أنه توجه صوب مسكن أخيه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغيراً بلون جلده واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله.
وكانت الزوجة قد أخبرت شقيقه سابقًا برغبتها في التخلص من زوجها وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.
وتم القبض على "الجانية" وتقديمها للمحاكمة وتم الحكم عليها بالإعدام شنقًا لإزهاقها روح زوجها بعد تدبير وتخطيط منها.