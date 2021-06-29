نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه

منذ 28 دقيقة
512
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه

القاهرة (صدى):
أقدمت سيدة مصرية على ارتكاب جريمة مروعة بتقل زوجها عن طريق دس سم فأر في الطعام من أجل التخلص منه والزواج بأخيه.

وبدأت القصة برغبة "الجانية" في التخلص من زوجها لتتاح لها الفرصة في الزواج من أخيه لتدبر لقتله عن طريق دس السم في طعامه وهو الأمر الذي أسفر عن قلته.

وتم القبض على "الجانية" بعد تشريح الجثة والتي أعترفت بجريمتها من أجل التخلص منه لرفضها العيش معه.

كما أفاد شيقيق الزوج أنه توجه صوب مسكن أخيه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغيراً بلون جلده واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله.

وكانت الزوجة قد أخبرت شقيقه سابقًا برغبتها في التخلص من زوجها وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.

وتم القبض على "الجانية" وتقديمها للمحاكمة وتم الحكم عليها بالإعدام شنقًا لإزهاقها روح زوجها بعد تدبير وتخطيط منها.

 

قتل
الطعام
المحاكمة
الزوج
سم

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برق امصحا
هههههههههههههههههه احس المريسل وراء هالخبر
abdul
يعني اللي ياكل نبات تكون نفسيته خايسة مثل الخضروات والفواكه اللى جلس تحت الشمس لمدة ساعتين،
علي النافع
والله والف نعم ب عائلة العبدالكريم من اولهم لى اخرهم ما خلو شي كرم وطيبة نفس واحترام ودين من ابوعبدالرزاق الى اصغر واحد مجلسم...
انا
انا بلغت في تطبيق بلدي عن عمال يسرقون فوانيس الشوارع وشهر الى الان مااستلموا البلاغ من الموقع ورفعت شكوى للوزارة ولاحياة لمن تنادي ....
أبو عبدالله الحربي
الجدال فيه او وجود خلل فيه جدال واقعي وجدال خلل بتعبير او فعل والواقعي واقعي لاجدال فيه 😐

أخر الأخبار

بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة
بالفيديو .. " الفالح " يعلن قرب وصول لقاح " جونسون آند جونسون " إلى المملكة
منذ 6 دقائق 1145
النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
منذ 10 دقائق 1275
ما عرفها زوجها وعصبت
ما عرفها زوجها وعصبت
منذ 17 دقيقة 535
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
منذ 22 دقيقة 589
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
منذ 25 دقيقة 1447
تعامل موظفة مع شاب وقح
تعامل موظفة مع شاب وقح
منذ 27 دقيقة 514
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
منذ 27 دقيقة 1651
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
منذ 28 دقيقة 512
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
منذ 48 دقيقة 1509
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
منذ 57 دقيقة 1767