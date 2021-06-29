نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية

منذ 47 دقيقة
1704
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو نادر، عن الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - وهو يؤدي "العرضة" الشهيرة وسط جمع من المشاركين معه في إحدى المناسبات.

وظهر الأمير نايف - رحمه الله - خلال الفيديو وهو مبتهج ويشارك في "العرضة" بسعادة وبهجة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر، أنه توفي الأمير نايف بن عبدالعزيز في عام 2012 م عن عمر يناهز 78 عامًا، فيما كان قد شغل منصب وزير الداخلية منذ 1975، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء منذ 27 أكتوبر 2011 إلى غاية وفاته.

ويعد الأمير نايف - رحمه الله - هو الابن الثالث والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري، والذي تقلد منصب ولي العهد بعد وفاة الأمير سلطان بن عبد العزيز في عهد الملك عبدالله - رحمهم الله.

الأمير نايف
فيديو نادر
العرضة السعودية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
احتيال دول وحتيال أفراد ولاكن المواطن المتميز نزيه لايقبل إلى نزية مكان معتمد وزارة الصحة همها سلامة المواطن وصحته 😐
أبو عبدالله الحربي
هو جذب العملاء والتفاوض معهم ومن يتفاوض على صحة السعوديين إلى باع ضمير فهل هم عملاء على صحة المواطن مكان معتمد جرعة تزيد ولاتنقص...
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله كيف يخزي الفسقة
قرم
زاااااااااااااااراااااااااااااااا هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
اذى سبحان الله . اشوى انك دخلت تحت تريلا ولا صدمت احد من الناس او العوائل. ومع ذلك اتلفت سيارتك واتلفت التريلا وانت مافيك...

أخر الأخبار

النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
النمر يحذر من معلومة خاطئة بخصوص طريقة التعامل مع جلطة اليد 
منذ 5 ثواني 999
ما عرفها زوجها وعصبت
ما عرفها زوجها وعصبت
منذ 7 دقائق 375
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
ناوي يعلم زوجته القيادة لكن جابت العيد
منذ 12 دقيقة 443
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
صورة نادرة للملك فيصل وهو يزرع شجرة بيديه في باكستان
منذ 15 دقيقة 1317
تعامل موظفة مع شاب وقح
تعامل موظفة مع شاب وقح
منذ 17 دقيقة 400
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
بالفيديو.. مواطن يكتشف قيام عمالة وافدة مخالفة بسرقة الكهرباء من محولات المنازل والمحلات بالرياض 
منذ 17 دقيقة 1353
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
امرأة تدس السم لزوجها من أجل الزواج بشقيقه
منذ 18 دقيقة 390
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
أطعمة لا يجب تناولها نيئة بسبب احتوائها على البكتريا الضارة
منذ 38 دقيقة 1468
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
فيديو نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز خلال مشاركته في العرضة السعودية
منذ 47 دقيقة 1704
عامر عبدالله يشيد بمنافسة كاريلو لميسي: " إسم الهلال دائماً يقترن بالأحداث الكبرى "
عامر عبدالله يشيد بمنافسة كاريلو لميسي: " إسم الهلال دائماً يقترن بالأحداث الكبرى "
منذ 47 دقيقة 1639