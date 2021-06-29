عامر عبدالله يشيد بمنافسة كاريلو لميسي: " إسم الهلال دائماً يقترن بالأحداث الكبرى "

نواف السالم (صدى):
أثنى المعلق الإماراتي عامر عبدالله على دخول النجم البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال قائمة الهدافين لكوبا أمريكا ومناقشته لميسي ونيمار، مشيدا بنادي الهلال.
وقال عامر عبدالله أن ميسي أحرز 3 أهداف ، و نيمار أحرز هدفين وسجل كاريلو هدفين" مضيفا أن اسم الهلال دائماً يقترن بالاحداث الكبرى .
هذا نصيبه وقد شهد دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا، والمقامة حاليًا في البرازيل تألقًا لافتًا من النجم البيروفي أندريه كاريلو، لاعب الهلال، ودخوله سباق الهدافين خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي.
يذكر أن النجم البيروفي انتقل لصفوف الهلال من بنفيكا البرتغالي، ونجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، ودوري المحترفين وكأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، بالإضافة للحصول على المركز الرابع في كأس العالم للأندية.